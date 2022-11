"Area cani non idonea, trascurata e zona di attività illegali". La denuncia di Nuova Grande Loano: "Il Comune faccia qualcosa"

"Repetita iuvant? Speriamo… Già a gennaio avevamo chiesto all’Amministrazione di occuparsi dell’area cani di Loano, assolutamente non idonea, trascurata, e zona di attività illegali. L’assessore Zaccaria, con il sostegno del sindaco Lettieri, avevano dichiarato che una nuova area cani era in procinto di essere individuata e realizzata. Purtroppo al momento non si hanno notizie di un progetto in tal senso, e per questo abbiamo dovuto depositare una nuova interpellanza al riguardo".

A parlare è Francesca Munerol, consigliera di Nuova Grande Loano che mette sotto la lente d'ingrandimento della minoranza consiliare l’area dedicata ai quattro zampe situata tra via Matteotti e viale Azzurri d’Italia, attualmente definita "una piccolissima porzione di terra in stato di abbandono, poco illuminata e priva di acqua. Rimane nascosta in un angolo di quelli che potrebbero e dovrebbero essere dei giardini pubblici, nella realtà una spianata di cemento".

"La zona è emblematica della cattiva gestione del territorio, di una sostanziale mancanza di attenzione per la cosa pubblica, i cittadini che ne vorrebbero godere e per le loro necessità - ribadisce Munerol - Andrebbe assolutamente riqualificata, con più verde, più controlli e illuminazione, più servizi, trasformandola da punto di riferimento per attività illegali a luogo di benessere per i cittadini".

"Noi di nuova Grande Loano insistiamo per la creazione di un’area cani degna di questo nome, dove gli animali possano sgambare in sicurezza, conoscere altri simili, giocare e divertirsi. Un posto pulito, curato, dove portare i propri animali in tranquillità a qualunque ora, senza il timore di 'brutti incontri'" conclude la consigliera Munerol.

"Avere buone intenzioni non basta per governare una città - aggiunge la capogruppo Luana Isella - le promesse devono trasformarsi in fatti perché si possa dare fiducia a chi governa, e l’area cani è una delle tante dimostrazioni di come questa amministrazione stenti a concretizzare dei reali miglioramenti per Loano".

"Nello specifico di questa interpellanza, un’area cani dignitosa è sinonimo di civiltà, rispetto per gli animali e per i cittadini che ne posseggono - prosegue Isella - Senza dimenticare che sarebbe anche un ottimo servizio da offrire ai tanti turisti possessori di cani. Dirò di più, approcciando il tema in modo più ampio, con spirito un po’ imprenditoriale, l’area cani potrebbe diventare un luogo in cui offrire un ampio ventaglio di servizi, dalla pensione diurna per cani alla consulenza con un addestratore, all’organizzazione di manifestazioni di richiamo nel settore. Con grande giovamento per cittadini, turisti, animali e posti di lavoro qualificati".