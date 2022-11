Controlli nelle scuole contro lo spaccio: due dosi di hashish sequestrate e altrettante segnalazioni

E' stato svolto nella mattinata odierna l'ultimo servizio specifico di prevenzione dedicato a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani, effettuato dalla Polizia di Stato con particolare attenzione agli istituti scolastici superiori del savonese.

Stamani, gli agenti della Squadra Mobile e le unità cinofile della Questura di Genova hanno svolto il proprio dovere in un istituto del capoluogo durante l’orario di ingresso non solo presso l'edificio ma anche nelle sue vicinanze frequentate solitamente dagli studenti. "Il tutto riscontrando, come sempre, un'ampia collaborazione da parte dei dirigenti scolastici" fanno sapere dalla Questura savonese.

Già diversi sono stati i servizi effettuati da inizio anno dalla Squadra Mobile. In particolare, durante due di questi, sono state rinvenute due dosi di hashish per le quali sono partite altrettante segnalazioni ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

"Oggi, presso il nostro Istituto, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento concordato, a carattere preventivo-educativo, nell'ambito del contrasto alla diffusione dell'uso di stupefacenti. Con il supporto del cane Costantin sono state visitate cinque classi e alcuni spazi comuni. Non sono state rinvenute sostanze. Alle Forze dell'Ordine va il più sentito ringraziamento da parte dell'Istituto" ha dichiarato il dirigente scolastico del Boselli-Alberti Maria Laura Tasso.