Maltrattamenti in Rsa a Varazze, visionate le immagini selezionate dalla difesa

Prosegue il processo legato ai maltrattamenti nell'rsa La Villa di Varazze.

Dopo la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza selezionate dal Pubblico Ministero Chiara Venturi (leggi QUI) davanti al giudice Giorgia Felisatti giovedì scorso sono state visionate le riprese scelte dagli avvocati difensori delle oss Elisa Zunino (legale Emanuele Canepa), Natalina Minasi (Giacomo Gardella) e Simona Siccardi (Pierluigi Pesce), che erano state arrestate dalla guardia di finanza nel gennaio del 2021.

Ad emergere il fatto che le operatrici socio sanitarie dovevano gestire da sole diversi degenti e che, visto che alcune sponde dei letti erano rotte da tempo, dovevano adeguarsi con metodi particolari per curare i pazienti.

Inoltre sono state viste immagini nelle quali li aiutavano a cambiarsi con cure amorevoli. Proprio Zunino e Siccardi sono intervenute durante l'udienza con dichiarazioni spontanee per evidenziare certi aspetti su come dovevano gestire i pazienti.

“Mi sono soffermato sul prima e dopo gli episodi contestati facendo presente lo stress che si era creato. L'idea legata ai maltrattamenti nella casa di riposo è tutt'altra cosa” ha dichiarato l'avvocato Pesce.

“Il trattamento riservato ai degenti è esattamente in antitesi rispetto a ciò che è stato contestato, sono infatti accuditi e puliti con amore. Su 30 degenti ad esempio in turno era presente solo una oss, una situazione non semplice da gestire” ha spiegato il legale Gardella.

Il processo proseguirà nel 2023 con l'esame delle tre imputate.