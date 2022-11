La lista Toti Liguria ha incontrato il neo assessore alla sanità Angelo Gratarola: "Competenza e dialogo costante con il territorio"

Un incontro ritenuto positivo da entrambe le parti che permette di creare solide basi grazie ad una costante comunicazione a due vie da cui emergeranno strategie e politiche pragmatiche da mettere in campo sia a fronte della quotidiana gestione, sia del nuovo piano sanitario che a breve sarà presentato e portato in Consiglio Regionale.

Al termine dell’incontro, il capogruppo della Lista Toti Angelo Vaccarezza ha sottolineato come Gratarola sia persona capace “ con un quadro chiaro e preciso di quanto avvenga da Ortonovo a Ventimiglia, sia nella parte di sanità inerente la gestione diretta del mondo ospedaliero, sia in quella dei servizi che accompagnano le diverse esigenze dei cittadini fino alle prestazioni domiciliari ”.

In accordo con i membri del Gruppo Consiliare, Vaccarezza coglie l’occasione per ringraziare il presidente Toti “per questi due anni in cui ha retto una situazione complessa, aggravata dall’attività di gestione della pandemia che ne ha limitato la messa in campo di politiche e azioni che oggi, proprio il neo assessore potrà compiere e concludere”.