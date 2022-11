Pedonalizzazione del centro di Savona: "Rivisitando il trasporto pubblico può rilanciare le attività commerciali"

Si leggono parecchie dichiarazioni contraddittorie riguardo la pedonalizzazione di parte del centro città di Savona, chi è contro, chi è a favore e chi è perplesso.

Partendo dal presupposto che le maggiori città, anche non capoluogo, tendono a rendere più vivibile il centro soprattutto storico eliminando il traffico veicolare con indubbi vantaggi sia per la vivibilità che per le attività commerciali (ricordo ancora le levate di scudi per la chiusura al traffico di Corso Italia a fine anni '80, poi adesso penso siano tutti entusiasti, commercianti compresi).

Detto questo è vero anche che contemporaneamente, anzi prioritariamente, bisogna risolvere il problema del parcheggio per chi viene in città sia per lavoro che per svago o acquisti.

Ho letto della possibilità di utilizzare le aree di proprietà di Binario Blu confinanti con il Tribunale, se concesse dalla proprietà.

Penso si possano fare anche accordi con proprietari di altre aree come quelle del parcheggio interrato dell'Ipercoop che ha una certa autonomia soprattutto al secondo e terzo piano interrato che spesso sono parzialmente vuoti.

Sono sicuro che la pedonalizzazione insieme alla rivisitazione dell'offerta del trasporto pubblico locale con l'uso di navette più piccole e snelle per le strade cittadine, possa essere un volano importante per il rilancio delle attività commerciali unitamente ad iniziative che facciano conoscere le bellezze architettoniche e storico culturali di Savona, con ad esempio i croceristi che potrebbero essere interessati a conoscerle, "confezionando" appositi pacchetti turistici.

Con cordialità

Roberto Malmignati