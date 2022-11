Addio allo storico amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono

Addio all'ex amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, morto questa mattina all'età di 78 anni. Nel 2002 era stato nominato al vertice della società restando in carico fino allo scorso 15 maggio, quando ha lasciato il suo posto a Pierroberto Folgiero.

Lo ricorda il presidente della Regione Giovanni Toti che esprime, a nome della Giunta regionale, il più profondo cordoglio per la sua scomparsa.



"Bono è stata una figura di grande rilevanza per l'industria nautica del nostro Paese, come guida di Fincantieri, - dichiara Toti - e in particolare per la Liguria, che ospita i poli di Sestri Ponente, Riva Trigoso e Muggiano. Non possiamo dimenticare poi il suo ruolo, sempre in quanto guida di Fincantieri, nella costruzione del nuovo Ponte di Genova, dopo la tragedia del Morandi. Regione Liguria è vicino alla famiglia in questo momento di dolore".



"Un uomo che con caparbietà ha rivoluzionato Fincantieri e con cui ho avuto il piacere di collaborare anche per la ricostruzione del ponte San Giorgio. Anche grazie a lui e alla sua visione, Genova ha saputo rialzarsi in fretta dopo la tragedia del 14 agosto 2018". Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci.

"Giuseppe Bono – aggiunge il sindaco Bucci - poco più di anno fa, aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Genova per le sue capacità professionali e manageriali e per l'impegno profuso nella ricostruzione del viadotto. In questo momento di dolore sono vicino ai familiari: l'Italia perde un grande dirigente che ha dato tanto per il proprio Paese".



La UIL Liguria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri. Il segretario generale della UIL Liguria Mario Ghini ricorda il suo impegno per lo sviluppo industriale del Paese e in particolare della nostra regione e si stringe alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

"Il mio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Bono, figura di spessore umano e professionale. Ha rivoluzionato un'azienda strategica come Fincantieri e si è impegnato a fondo per la ricostruzione del Ponte San Giorgio di Genova a seguito della tragedia di ponte Morandi. Un abbraccio ai familiari, la nazione perde un manager capace e determinato". Lo dice in una nota l'onorevole e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.