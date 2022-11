Alassio, Danilo Bruno presenta il libro "I doveri dell’uomo di Giuseppe Mazzini"

Sabato 12 novembre alle ore 16 nella galleria Artender di Passeggiata Cadorna 53, con il patrocinio del comune di Alassio, si terrà la presentazione del libro “I Doveri dell’Uomo di Giuseppe Mazzini. Un commento di Danilo Bruno” pubblicato da Porto Seguro Editore. Ne discuterà con l’autore il prof. Bruno Schivo. Lia Giribone ne leggerà alcuni estratti.

“I Doveri dell’Uomo”, il testo più importante e significativo di Giuseppe Mazzini, è oggi di assoluta attualità in quanto delinea la necessità di una Italia nuova in cui tutte le persone prendano coscienza delle proprie responsabilità verso la Nazione.

Nato a Imperia nel 1958 e residente a Savona, Danilo Bruno ha curato o pubblicato oltre duecento articoli, testi scientifici e interventi a convegni. Si è occupato di storia del movimento operaio mazziniano, antropologia storica e storia dei beni culturali. Ha diretto per tutta la sua esistenza il Laboratorio di Antropologia Storica e Sociale delle Alpi Marittime - Biblioteca della Montagna “Francesco Biamonti”. Ha scritto su numerose riviste, tra le quali si segnalano: Beidana, Pensiero Mazziniano, Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria, Nuova Museologia. È socio di ICOM (International Council of Museums) Italia, di Inge Genova (associazione per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale), dell’Associazione Mazziniana, della Domus Mazziniana di Pisa e vicepresidente della Sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.