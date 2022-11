Altare, alla Fiera di San Martino ospite l'artista-ceramista Ettore Gambaretto

In occasione della Fiera di San Martino, domenica 13 novembre, l'Associazione Arti e Misteri di Altare ospiterà presso la propria sede in via Paleologo l'artista-ceramista Ettore Gambaretto.

Nato come figlio d'arte a Milano dal padre scultore e pittore veronese che lo iniziò all'arte, ad Albisola, suo luogo di villeggiatura, venne a contatto coi grandi artisti che frequentavano il territorio a partire dagli anni '50.

Molto attivo e curioso, partecipa con entusiasmo e creatività a tutte le iniziative che riguardano il mondo dell'arte, anche attraverso la frequentazione della vita di alcune associazioni.

Vista la sua grande religiosità, ha dedicato gran parte della sua produzione artistica all'arte sacra, realizzando ad esempio le statue di Santa Rita, San Giuseppe e Sant'Antonio per la chiesa della Natività di Maria a Bogliasco; le sue grandi passioni però sono anche la ceramica astrologica e le fontanelle del benessere nelle quali Ettore, appassionato di mineralogia, ha trovato il modo di inserire cristalli e pietre preziose.