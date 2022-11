Carcare, Giuseppe Parisi presenta il libro "Finché non muori sei immortale"

Continuano gli appuntamenti culturali presso la biblioteca civica centro studi A.G. Barrili di Carcare. Sabato 12 novembre alle ore 18, presso la sala riunioni, si terrà la presentazione del libro “Finché non muori sei immortale” di Giuseppe Parisi, criminologo e maresciallo dell’Arma dei Carabinieri.

Il libro è un thriller psicologico la cui trama trova ambientazione in alcune delle località più iconiche della Liguria, compreso il nostro entroterra. “Un viaggio che avviene tra luoghi fisici e tuffi introspettivi nelle vite e nelle menti di numerosi donne e uomini immersi, loro malgrado, in questo complesso e logorante incubo ad occhi aperti - spiega l’autore - Lorenzo Merisi, involontario protagonista della vicenda, accompagna il lettore tra i meandri della storia in un’alternanza di pagine thriller, scene di pura azione e intermezzi genuinamente divertenti”.

“Siamo lieti di ospitare la presentazione di questo libro” spiega l’Assessore alla cultura del Comune di Carcare Giorgia Ugdonne “soprattutto quando si tratta di storie che toccano luoghi a noi conosciuti, come in questo caso, e scritte da autori locali come Giuseppe Parisi. Vi aspettiamo dunque numerosi questo sabato, per addentrarci insieme in un’atmosfera coinvolgente colma di azione e genuinamente divertente”.