Festival Internazionale di Musica di Savona: l'11 novembre il Quartetto Wassily in concerto

Il decimo Festival Internazionale di Musica di Savona propone un altro imperdibile appuntamento di prestigio internazionale. Venerdì 11 novembre alle ore 21 all'Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, potremo apprezzare infatti le sonorità degli archi del Quartetto Wassily, formazione in residenza all'interno della prestigiosa istituzione Pro Quartet di Parigi.

Da Lione, in Francia, Vincent Forestier e Marine Faup-Pelot al violino, Clément Hoareau alla viola e Raphaël Ginzburg al violoncello proporranno un omaggio a Niccolò Paganini con l'esecuzione del "Quartetto n. 3 M.S. 20". Si esibiranno inoltre nel "Quartettsatz D703" di Franz Schubert e con un loro cavallo di battaglia: il "Quartetto in fa maggiore" di Ravel.

Per informazioni è possibile contattare l'associazione Ensemble Nuove Musiche, promotrice della rassegna, via e-mail all'indirizzo segreteria@ensemblenuovemusiche.eu o WhatsApp al numero 3887963340.