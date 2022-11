Da Van Gogh a Man Ray, prende forma la nuova stagione culturale di Palazzo Ducale (Video)

Che si tratti di un momento d’oro per la cultura genovese non è solo un articolo recentemente uscito sul Sole 24 Ore, e che il sindaco Marco Bucci ha voluto menzionare all’inizio del suo intervento durante la presentazione della nuova stagione di eventi della Fondazione Palazzo Ducale, a dimostrarlo.

Quella svolta questa mattina nel Salone di Rappresentanza del Palazzo non è stata solo una presentazione ufficiale di quelli che saranno i nuovi eventi in programma e che vedranno un fitto calendario di appuntamenti fuori e dentro la città di Genova, ma anche un primo vero appuntamento con il nuovo presidente della Fondazione Beppe Costa, che ha condiviso e portato avanti con entusiasmo e continuità le iniziative pensate dal precedente consiglio.

Tra gli eventi più attesi della stagione è l’appuntamento “Cinque minuti con Van Gogh”: come fu pensato per Monet, la Cappella del Doge ospiterà il quadro “Paesaggio con covoni e luna nascente”, dipinto dall’artista nel 1889 e uno degli ultimi lavori da lui creati. Esposto abitualmente al Kroller - Muller Museum the Netherlands di Otterlo, nei Pressi Bassi.

L’opera raggiungerà Genova ad aprile 2023, per fermarsi fino a luglio: sarà possibile entrare in contatto diretto con l’opera d’arte in un’esperienza immersiva ed emozionante.

Il quadro sarà anche rappresentativo del legame con la Ocean Race, la regata che toccherà proprio i Paesi Bassi prima di raggiungere Genova.

Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale, è entusiasta della nuova stagione culturale: “Innanzitutto bisogna dire che questa è frutto di una lavorazione precedente, accettata e ben compresa dal nuovo CdA. Una stagione non si improvvisa in poche giornate, soprattutto questa che è ricca di internazionalità e ha tanta voglia di uscire fuori da Genova, che vuole portare la città dappertutto e il mondo a Genova.

Abbiamo provato a declinare questa nostra idea attraverso tutte le vie che erano possibili: dalle mostre, tante e coprodotte, mai così tante coprodotte da Palazzo Ducale, che hanno un’ottica di collaborazione con grandi istituzioni come, per esempio, quella con The Ocean Race.

A proposito, a noi è venuta l’idea di raccontare di cosa porta Ocean Race. Abbiamo scelto la penultima tappa prima di Genova, i Paesi Bassi, e grazie alla collaborazione di alcuni colleghi siamo riusciti a farci prestare un Van Gogh che arriverà dai Paesi Bassi. Potremmo fare i nostri cinque minuti con Van Gogh come Monet, che ha avuto tanta fortuna.

Poi Man Ray, la grande mostra, ci spostiamo un po’ dall’antico, alterniamo. E’ una stagione che va verso la contemporaneità anche con Letizia Battaglia con la prima grande antologica dopo la scomparsa della fotografa. Avremo mostre in tutta la regione, non abbiamo dimenticato che siamo una fondazione regionale.

Basta muri, ci piace che la gente venga a Palazzo Ducale, speriamo che ne venga tanta. Troverà tutti i giorni qualcosa da fare e ci piace che Palazzo Ducale vada dappertutto”.

A proposito della mostra di Rubens: “Sta andando benissimo. La risposta è ottima, anche da parte dei genovesi, E’ un periodo difficile per le mostre, sono quelle che hanno sofferto, così come i convegni, del rientro. Abbiamo dei dati che sono sopra la media nazionale. In questo ci aiuta anche il sistema della città, abbiamo pensato a un’offerta che non è la mostra ma è una bellissima scusa per capire Genova nel suo complesso e anche per far capire alle istituzioni che possiamo lavorare insieme”.

Beppe Costa, presidente neo eletto della Fondazione Palazzo Ducale, ha spiegato: “Eredito un bel programma, fatto dal precedente presidente, e voglio cogliere l’occasione per ringraziarlo per il lavoro che ha fatto per la città e per il Ducale.

Io devo ancora dimostrare quello che possiamo, con il nuovo consiglio, produrre insieme per questa bellissima realtà cittadina che deve essere posseduta da tutti i genovesi non solo per le cose genovesi ma anche per, ovviamente, farle vedere fuori Genova.

E’ importante che questa sia la casa dei genovesi, specialmente dei giovani. E’ importante trovare delle maniere di coinvolgere i giovani dall’arte, dalla cultura dove magari non sono così vicini, con nuove misure e, se riusciamo a trovarli anche con degli spazi.

Abbiamo iniziato dal programma che ha fatto Bertolucci e che condivido, ovviamente. Adesso lavoriamo per il secondo semestre e l’anno successivo”.

Conclude il sindaco Marco Bucci: “La cultura è l’elemento più importante in città, perché determina i comportamenti delle persone: alzare il livello culturale significa essere migliori. Così si fa meglio business, e si è più felici.

Sul programma non dirò nulla, ma l’amministrazione investe parecchio sulla cultura, superiamo i 100 milioni di euro che sono soldi investiti dai cittadini. Si potrebbero usare per fare altro, ma si sceglie la cultura perché serve a tutti.

Chiedo pubblicamente la partecipazione di tutti: c’è spazio per associazioni, per chi vuole fare attività culturali, ci sono spazi fisici, contenuti, chiediamo di venire a collaborare con noi per avere ulteriore occupazione, elevando qualità della vita”.

“Auguro buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione compiutamente insediato. In bocca al lupo al presidente Beppe Costa, ai membri del Consiglio, alla direttrice. Grazie al passato Cda che ha dato un contributo molto importante in un momento non facile per la pandemia, che ci ha consentito di lavorare fornendoci spunti creativi per il lavoro in rete. Voi oggi presentate quello che è il vostro programma di governo su cui si esprimeranno i cittadini frequentando queste sale i prossimi anni. Credo sia chiaro a tutti di quanto riteniamo importante, come amministrazione regionale, questo palazzo che è un vero perno nel cuore fisico della nostra città e della sua vita culturale intorno al quale deve ruotare tutto. E la varietà di tinte espressive che avete messo nella vostra programmazione credo sia un bel viatico per cominciare questo percorso”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti, intervenendo oggi alla presentazione della programmazione 2022-2023 della Fondazione Palazzo Ducale.

“Questo Palazzo è importante in sé per la qualità delle mostre, degli eventi, degli incontri che ospita e per le parole che corrono in queste sale – ha detto Toti - Ed è fondamentale che le grandi istituzioni della città dialoghino sempre più per creare un’offerta culturale a 360 gradi che sia un arricchimento per i cittadini che vivono a Genova e per tutti coloro che vengono a visitarla”. “Nella cultura noi vediamo un punto di appoggio importante e voi siete molto esperti nell’organizzare un’offerta culturale multiforme per questa città. La Regione sarà al vostro fianco, sapendo che si apre davanti a noi un momento pieno di opportunità, grazie alla nostra reazione alla pandemia e a una stagione turistica molto buona e lunga, con un ottimo risultato dei Rolli Days. Ispiriamoci al meglio”.