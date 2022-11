"Savona, una città in balia di un mare agitato: tutti cercano di curare il proprio praticello dimostrando una fantastica miopia"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Da più di trent'anni il centro di Savona è stato il mio rifugio serale dopo le trasferte giornaliere, per motivi di studio prima e per lavoro in seguito. Devo dire che nel corso di questi decenni la città ha subito diverse trasformazioni, la costruzione dell'IperCoop con la modifica di corso Ricci, le aree portuali, le pedonalizzazioni, il recupero dell'ex San Paolo con chiusura di vie e restringimenti di carreggiate, il mercato del lunedì".

"Tutti interventi che analizzati uno per uno, sono stati massicciamente limitativi nei confronti dei cittadini savonesi, tutti hanno comportato chiusure o limitazioni al traffico veicolare, tutti hanno limitato la libertà di molti a favore dei pochi. Il mercato è uno degli esempi più eclatanti, una città paralizzata dalle sei del mattino fino alle nove di sera, residenti e pendolari costretti a parcheggiare nel park di Piazza del Popolo, manovra che consente all'amministrazione comunale di incassare denaro in un sol giorno sia dall'occupazione del suolo del mercato che dal parcheggio, sempre tutto esaurito".

"Ora si prospettano nuove chiusure e ulteriori modifiche della viabilità, sempre in nome di una miglior distribuzione del mercato, non vedo e non sento da parte di nessuno delle argomentazioni motivate e fondate che giustifichino l'una o l'altra scelta. L'urbanistica non è una cosa su cui discutere guardando solo l'interesse economico di alcune categorie, turismo e commercio non sono i soli motori di questa piccola e modesta città".

"Si deve anche tener conto che in centro risiedono o devono muoversi, professionisti che si spostano per necessità con dei mezzi, vi sono anziani che con difficoltà nella deambulazione non possono camminare per seicento metri prima di arrivare al portone di casa. La città è un'amalgama di mille componenti che vanno mescolati con cura, in questi ultimi anni si è voluto favorire il commercio a scapito di mille altre attività, con le ultime concessioni di suolo pubblico gratuite, la città è divenuta un unico dehor per aperitivi a cielo aperto, in molte vie non si riesce quasi a passeggiare figurarsi a parcheggiare". "I nuovi interventi di costruzione o ristrutturazione, vedi Crescent, corso Ricci, San Paolo, hanno solo sfruttato il suolo pubblico senza concedere zone utili alla creazione di parcheggi".

"La "recente" chiusura di corso Italia ha infatti creato una zona "movida" frequentata, ma questo giova a tutta Savona o a tutti i savonesi? Quattro aperitivi e due pizze per due/tre sere a settimana sono un traguardo?? Solo una politica condivisa tra tecnici capaci e non politicamente esposti potrà organizzare una Savona ideale, creando zone di parcheggio sorvegliato a pagamento attorno al centro, un sistema di piccole navette gratuite con frequenza di 15 minuti per il collegamento, un mercato non diffuso ma concentrato per sola mezza giornata, dehors non sotto i portici e comunque sempre a pagamento, zone carico scarico destinate solo a mezzi commerciali con controllo delle soste da parte dei vigili urbani, svuotamento cassoni immondizia notturno, pulizia strade notturna, controllo continuo della città da parte delle forze dell'ordine (attualmente latitanti)".

"Insomma vedo una città in balia di un mare agitato, dove tutti cercano di curare solo il loro praticello dimostrando una fantastica miopia. Attualmente è una città da cui si andrebbe via volentieri, non brilla, è scomoda, non è pulitissima, traffico e viabilità allo sbando... perché restare, per una serata di "movida" (odio questo termine) in centro? Come se avessi accettato, grazie!".