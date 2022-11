Savona, muro pericolante: strada temporaneamente chiusa in via Chiabrera (FOTO)

Stop al transito sia dei pedoni che delle vetture in via Gabriello Chiabrera a Savona.

A prendere questa decisione, dopo un sopralluogo insieme ai Vigili del fuoco, è stata la Polizia locale che ha transennato la strada che costeggia l'ingresso della tribuna principale dello stadio "Bacigalupo" all'altezza della Sms Milleluci e dell'incrocio con via Bonini (la via antistante l'ingresso del Campus universitario).

Motivo della chiusura un muro giudicato pericolante dal personale intervenuto per i controlli del caso, ma ancora non è chiaro quali siano con precisione le cause della sua instabilità.