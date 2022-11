Solana (SOL): ecco tutto quello che c’è da sapere

Tutto sulla crypto Solana (SOL)

Solana (SOL) è una delle criptovaluta più apprezzate sul mercato nonché una delle blockchain più utilizzate per quanto riguarda il settore della finanza decentralizzata (DeFi) e degli NFT.

Solana è una blockchain Layer 1 di terza generazione che utilizza una versione dell'algoritmo di consenso PoS (Proof-of-Stake). Questa blockchain raggiunge un'enorme scalabilità del protocollo ed un'elaborazione rapida dei dati delle transazioni.

In questo articolo vedremo tutto quello che c’è da sapere sul solana prima di procedere al suo acquisto sui migliori exchange.

Cos’è Solana (SOL)?

Il progetto Solana è stato fondato nel 2017 e la prima variante della rete di test è stata rilasciata dai suoi creatori nel 2018. Il dottor Eric Williams, Greg Fitzgerald, un ingegnere del sistema operativo BREW OS, e Anatoly Yakovenko, un ex dipendente di Qualcomm e Dropbox che ha personalmente ideato la variazione del Proof-of-Stake che utilizza Solana, sono le persone dietro l'iniziativa Solana Labs.

Grazie all'ampia scalabilità del protocollo blockchain, in seguito Solana ha acquisito notorietà per la rapidità dell’elaborazione delle transazioni. Nel 2020 è stato lanciato nel mercatoasset nativo SOL.

La Fondazione Solana, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede principale a Zug, in Svizzera, è stata invece istituita nel giugno del 2020 ed è tuttora impegnata a favorire la decentralizzazione, l'espansione e la sicurezza della rete Solana. I compiti dell'organizzazione comprendono la ricerca, la collaborazione con altri team e l'impegno in iniziative educative.

Come funziona Solana (SOL)?

Grazie al suo funzionamento, Solana si è guadagnata il ruolo di competitor di Ethereum, la seconda criptovaluta sul mercato dopo Bitcoin. Solana propone di utilizzare le blockchain per costruire applicazioni DeFi.

Il costo e la lentezza sono i problemi principali di Ethereum. Con una migliore infrastruttura di base che offre transazioni più veloci e meno costose, Solana affronta le difficoltà di scalabilità di Ethereum.

La criptovaluta Solana (SOL) può invece essere utilizzata per effettuare transazioni o per la compravendita. La crypto SOL serve anche a pagare tutti i servizi del network e per sviluppare nuove applicazioni. Si paga un prezzo, ad esempio, per utilizzare l'indirizzo di uno smart contract o per utilizzare le gas fees di Solana per una transazione.

L'ecosistema Solana utilizza la crypto SOL. I possessori della coin nativa possono funzionare come validatori della rete. La blockchain di Solana è aperta alle idee commerciali e permette agli sviluppatori di usare la loro immaginazione nella creazione di applicazioni decentralizzate e smart contract.