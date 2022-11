Albenga, Fiera di San Martino al gusto di cioccolato e frutta secca

La Fiera di San Martino ad Albenga, in Piazza del Popolo, sarà cioccolato e frutta secca con importanti brand che prenderanno per la gola grandi e piccini.

Noberasco, Chocopassion e Biolzi cioccolato porteranno ad Albenga i loro straordinari prodotti in un trionfo di profumi e soprattutto sapori con tante novità da degustare e assaggiare.

Tante, inoltre, le attività per i bambini: dai laboratori in piazza San Michele sabato e domenica a cura de “Le valigette” al battesimo della sella in Piazza Trincheri, passando per l’Artigiano trottolaio in Piazza del Popolo e molto altro.

Un evento da non perdere e adatto a tutti.

ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA FIERA DI SAN MARTINO E GLI STAND PRESENTI:

Piazza San Michele



Venerdì 11 novembre



Ore 11.00 Presentazione “Albenga s’illumina d’immenso”

Ore 11.30 Show cooking con degustazione a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero (menù: tortelli di farina di castagne con ripieno di patate e funghi su spuma di zucca)

Ore 16.00 Show cooking con degustazione a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero (menù: mugcake al cioccolato e marroni con salsa al rum)

Ore 16.30 Consegna delle medaglie d’oro a cura di Enzo Giorgi, Coordinatore Ass.ne Nazionale “Città del vino” della Liguria, alle Aziende Vitivinicole di Albenga vincitrici del “ XX Concorso enologico internazionale Città del Vino” e del “Concorso per le migliori grappe 2022”

A seguire Conferenza “#SCOPRIALBENGAWINE”. Relatori: Stefano Pezzini giornalista storico dell’enogastronomia ligure; Stefania Piccardo Presidente Unione Albergatori Savona; Massimo Enrico Presidente Vite in Riviera; Roberto Pirino Accademia Italiana della Cucina e Presidente Fondazione Oddi.

Sabato 12 Novembre



Ore 11.30 Show cooking con degustazione a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero (menù: insalatina di riso nero, zucca confit, castagne e formaggetta fresca di Stella)

Ore 15.00 Laboratorio creativo “I Colori di San Martino” a cura de “Le Valigette” per bambini dai 3 ai 10 anni (Costo laboratorio: 10 € per info e prenotazioni: Alessia 339 1277250 - Cristina 349 3941385)

Ore 16:00 Degustazione guidata dei vini del territorio, a cura dei sommelier FISAR

Ore 16.00 Show cooking con degustazione a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero (menù: maialino cotto a bassa temperatura con salsa Perigord e porri)

Domenica 13 Novembre



Ore 11.00 Show cooking dello Chef Renato Grasso e “Il sale della Liguria” (menù: coniglio con carciofi e crostini con machetto, antica salsa ligure).

Ore 15.00 Laboratorio creativo “La mia mano magica” a cura de “Le Valigette”per bambini dai 3 ai 10 anni (Costo laboratorio: 10 € per info e prenotazioni: Alessia 339 1277250 - Cristina 349 3941385)

Ore 16:00 Degustazione guidata dell’olio extravergine d’oliva arnasca, a cura della Cooperativa olivicola di Arnasco.

Piazza Del Popolo: Cioccolato e altre prelibatezze

STAND:

Chocopassion

Biolzi cioccolato

Noberasco

L’Artigiano trottolaio

Controviale Piazza Del Popolo

STAND:

Dalle 8.00 alle 12.30 - Mercatino dei produttori

Dalle 14.30 alle 19.00 - Mercatino dell’Artigianato

Piazza Trincheri Fattoria didattica - battesimo della sella con i pony di Old West Club

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

Largo Doria Le caldarroste dell'Associazione Nazionale Alpini sezione Albenga

Castagnata a cura dell’Ass.ne Nazionale Alpini – Sez. Albenga tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Piazza IV Novembre Birre artigianali, tartufi, funghi, miele e tanti altri prodotti del territorio

STAND:

Pro loco di Calizzano

Tartufai di Millesimo che sabato 12 e domenica 13 novembre organizzeranno uno Show cooking presso il loro stand (menù: ovetto fritto con tartufo)



Azienda Agricola Martini - Aglio di Vessalico

Azienda Agricola “L’Amel ed Nico” di Civello Nico

"Birrificio 44”

“Scola beaer” e Azienda agricola “La Felicina”

Azienda Agricola Lanzalaco

Azienda Agricola “Effetti” di Filippo Totucci – Lumache

“I giardinetti”di Torreggiani Carla

Piazza San Michele Conferenze, laboratori, degustazioni di vino e olio, show cooking con i prodotti di stagione

STAND:

Dalle 9.00 alle 14.00 - Istituto Agrario “Aicardi”

Sabato e domenica - Cooperativa Olivicola di Arnasco

Dalle 15.00 alle 18.00 Fisar e Vite in Riviera