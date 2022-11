Manualità, inclusione e sostenibilità ambientale a Bergeggi: ecco il progetto "A noi le mani"

Ieri (8 novembre, ndr) in piazza XX Settembre a Bergeggi si è tenuta la presentazione del progetto “A noi Le mani”, che coinvolgerà gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria del piccolo borgo nel Golfo dell'Isola nell’anno scolastico in corso.

All’incontro erano presenti diverse figure istituzionali a sancire l’importanza di un progetto educativo che guarda al futuro della didattica della scuola di Bergeggi con occhi nuovi. Oltre al sindaco di Bergeggi Nicoletta Rebagliati erano infatti presenti il consigliere regionale Roberto Arboscello, l'ad di Vado Gateway Paolo Cornetto, la presidente della cooperativa ABAcadabra Silvia Galleano e Federico Tasso, presidente del Circolo Ricreativo Bergeggino insieme a Monica Anaclerio, presidente de L’Îzua.

“È un progetto che vedrà i bambini impegnati su 3 diversi fronti - spiega Federico Tasso - i bambini apprenderanno le basi dell’agricoltura e della stagionalità grazie a un orto didattico creato all’interno della scuola che ospiterà durante l’anno una serie di laboratori pratici. Il secondo filone riguarda la cucina: i bambini sotto la guida dello chef Nevio Tonello avranno l’occasione di sperimentare da protagonisti i piatti della nostra tradizione e di approfondire le caratteristiche delle materie prime utilizzate in cucina. Il terzo filone è collegato alla mano come strumento di comunicazione e inclusione sociale: i bambini dell’Infanzia entreranno in contatto diretto con la Lingua Italiana dei Segni in una serie di laboratori ludico-didattici tenuti da docenti e terapiste del Centro specializzato ABAcadabra di Genova”.

“Il nostro territorio e i nostri bambini hanno bisogno di iniziative didattiche che mettano al centro temi come la sostenibilità e l’inclusione sociale attraverso il recupero della manualità - afferma il consigliere Arboscello - soprattutto nel periodo post pandemico in cui l’overdose digitale e i danni che ne conseguono sono diventati ormai una realtà complessa con cui le istituzioni scolastiche si trovano a fare i conti. È fondamentale in questo senso riuscire a creare delle sinergie tra pubblico e privato per cogliere nuove opportunità e sviluppare progetti di ampio respiro come questo che spesso le scuole pubbliche da sole non potrebbero sostenere per mancanza di risorse”.

Paolo Cornetto, ad di Vado Gateway ha commentato così l’iniziativa: “Vado Gateway ha deciso con grande entusiasmo di sostenere questo lodevole e interessante progetto del Circolo Bergeggino per la Scuola di Infanzia e Primaria del Comune di Bergeggi. Un’iniziativa che posiziona la scuola come un polo didattico di altissima qualità attento anche a temi importanti come l’inclusione e la tutela dell’ambiente. Vado Gateway è da sempre attento e vicino al territorio e alle comunità locali, il supporto a questa iniziativa formativa per i più giovani ne è ulteriore riprova” ha concluso Cornetto.

Il calendario delle iniziative accompagnerà i bambini per tutto l’anno scolastico 2022/2023 ma non solo. La realizzazione dell’orto didattico all’interno della scuola con laboratori tenuti da esperti è una risorsa che la scuola avrà a disposizione anche negli anni a venire e la maggior sinergia con le associazioni locali per la creazione di attività didattiche rappresenta un punto di partenza chiave anche per i prossimi anni scolastici.