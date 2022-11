Savona, in Sala Rossa la presentazione del libro "E ‘l modo ancor m’offende"

La Sezione di Savona della Fidapa BPW Italy e l’ONDIF (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia) di Savona, in collaborazione con la Libreria Ubik di Savona, presentano il libro "E ‘l modo ancor m’offende - Voci di donne vittime di femminicidio di Maria Dell’Anno".

L'evento si propone di affrontare i temi del femminicidio, della violenza di genere e del linguaggio della violenza. Ne parleremo con l’autrice, Maria Dell’Anno, giurista, criminologa e scrittrice che nel suo libro dà voce a undici donne che non ci sono più.

I racconti sono volutamente scritti in prima persona, proprio per evidenziare la diversità narrativa rispetto a quella giornalistica e giudiziaria; sono queste donne a raccontate la loro storia, le loro emozioni: voci di donne uccise dagli uomini che dicevano di amarle. Alla base dei femminicidi c’è un profondo problema culturale: “la violenza maschile è quindi un’ espressione di potere, di quel potere millenario che l’emancipazione delle donne ha incrinato”; da qui nasce la violenza di genere, “non dalla malattia, non dalla follia, non dal raptus, come molta stampa continua colpevolmente a volerci far credere”.

Bisogna affrontare questi temi con impegno e costanza, tenendo sempre alta l’attenzione, lottando e lavorando per l’eliminazione della disparità di genere, per la diffusione della cultura del rispetto perché il cambiamento culturale passa attraverso ciascuno di noi.

Il convegno è patrocinato da Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, comune di Savona,Telefono Donna Odv Centro Antiviolenza della Provincia di Savona, Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, Sportello Antiviolenza Alda Merini. L'appuntamento è fissato per sabato 12 novembre alle ore 17.30 nella Sala Rossa del comune di Savona.