Regione, sarà Augusto Sartori il nuovo assessore ai trasporti, prenderà il posto di Gianni Berrino

Sarà Augusto Sartori il nuovo assessore regionale ai trasporti di Regione Liguria. Il responsabile per Fratelli d'Italia del settore della ristorazione e dei locali notturni è stato scelto come successore di Gianni Berrino, eletto lo scorso settembre in Senato tra le fila di Fdi.



Il nome di Sartori era circolato nelle scorse settimane. Il politico è legato al presidente del Senato Ignazio La Russa. I due sono infatti amici, si conoscono dai tempi della militanza nell'MSI. Il nuovo titolare di Palazzo Madama, proprietario di una casa a Zoagli, dove passa le estati, si è rivelato uno sponsor ideale per Sartori.



“Abbiamo individuato nella figura di Augusto Sartori, dirigente regionale di Fratelli d'Italia, il nuovo assessore regionale ai trasporti e al turismo della Regione Liguria”. Lo comunica in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Matteo Rosso. Sartori andrà a sostituire nella giunta regionale Gianni Berrino, eletto al Senato. “Fratelli d’Italia è in grado di esprimere ad ogni livello una classe dirigente di grande qualità. - commenta il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli - A Sartori vanno i nostri più calorosi auguri di buon lavoro: siamo certi che proseguirà l’opera di Gianni Berrino, che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto”.