Samp, "È troppo presto per mollare": sul campo del Toro serve una reazione d'orgoglio

"È troppo presto per mollare". È all'insegna delle parole pronunciate da Dejan Stankovic al termine di Sampdoria-Fiorentina che i blucerchiati affrontano la trasferta sul campo del Torino (ore 20.45, arbitro Massa di Imperia).

Al cospetto dei granata, vogliosi di riscattare il recente ko patito a Bologna, servirà una reazione in primis a livello d'orgoglio: la Samp di domenica scorsa, infatti, è parsa debole oltre che tecnicamente anche a livello caratteriale. E se i limiti sul rettangolo di gioco sono ormai noti, un deciso passo indietro nell'atteggiamento rispetto alle versioni "stankoviciane" mostrate fino allo scorso turno è stato compiuto. È per questo che tra oggi e sabato prossimo servirà una squadra con il coltello fra i denti per tentare di strappare punti preziosi in ottica salvezza.