AFFETTATRICI: CONSIGLI PER UN ACQUISTO CORRETTO

Come sappiamo durante preparazione delle pietanze non tutti gli alimenti possono essere tagliati sottilissimi, con precisione e tutti uguali avvelandosi esclusivamente di un coltello. Per questo genere di operazioni sono indispensabili le affettatrici, l’affettatrice infatti ci consente di tagliare i salumi a fette precise in modo molto veloce.

Ma non solo per i salumi, le affettatrici elettriche sono molto utili anche per affettare carne, pane, frutta, formaggio e verdure.

Usare un’affettatrice elettrica è abbastanza semplice, è sufficiente posizionare l’alimento da affettare nel carrello scorrevole, bloccarlo con l’apposito braccio, accendere l'affettatrice e spingere la piastra verso la lama fino farlo scorrere sul filo rotante.

Ci sono molte affettatrici, le migliori sono dotate di motori potenti, lame forgiate affilate e con struttura regolabile e affidabile, che permette di determinare lo spessore di ogni fetta.

Vediamo insieme quali sono gli elementi da tenere in considerazione per garantirsi un acquisto di qualità:

- Controllo della lama, sia tratti di un’affettatrice verticale piuttosto che di un’affettatrice a gravità la lama deve essere forgiata, temprata e cromata. Le lame forgiate sono in acciaio, lo spessore è importante e l’acciaio di alta qualità delle lame viene rettificato, temperato e successivamente cromato, assicurando un taglio preciso e netto nel tempo.

- Controllo del supporto della lama, il supporto dove viene fissata la lama dell’affettatrice deve essere in alluminio e non in plastica, per garantire ore di taglio e un lavoro intensivo senza rotture.

- Corpo macchina, la struttura della macchina affettatrice deve essere preferibilmente un corpo unico, senza giunzioni, per garantire una facile pulizia e per evitare ossidazioni tra le giunture.

- Potenza del motore, caratteristica di prioritaria importanza. Se la potenza infatti è inferiore a 200W dopo pochi minuti di lavoro occorre fermare l’affettatrice e far risposare il motore, cosa che rallenterebbe il lavoro.

- Spessore del taglio, le affettatrici di qualità permettono di regolare lo spessore del taglio. Il regolatore della fetta deve essere impostato con una manopola che permette di regolare lo spessore da 0 a 15 mm.

- Facilità di pulizia, le affettatrici di qualità hanno una struttura senza giunture, con linee arrotondate, corpo unico in alluminio anodizzato per una facile pulizia di tutta la struttura dopo l’utilizzo. Se l’affettatrice è dotata di un carrello per alimenti rimovibile e di una lama staccabile, ciò significa che è possibile pulire anche i punti più difficili da raggiungere.

- Conformità alle direttive europee, tali regole garantiscono il macchinario sotto molteplici punti di vista: affidarsi dunque solo a rivenditori professionali come Ristosubito.com, leader nel settore della attrezzature professionali per la ristorazione.

AFFETTRICE ELETTRICA PER SALUMI AL TOP

L’affettatrice elettrica è uno strumento per il taglio preciso di carni e salumi, si tratta di uno strumento versatile che consente anche il taglio di arrosti, carni, formaggi e pesce.

Esistono diverse tipologie di affettatrici tra le quali poter scegliere:

- Affettatrici a Gravità, questo tipo di affettatrice professionale è dotata di un piano inclinato che facilita la caduta dei prodotti direttamente sul vassoio. Lo spessore del taglio può essere regolato al millimetro grazie a un pratico accessorio integrato nel macchinario. I modelli a gravità sono indicati per il taglio di salumi, formaggi, verdure e pane.

- Affettatrici a Volano, non necessitano di corrente perché vengono azionate a mano evitando il surriscaldamento della carne e del grasso del salume, con un’importante differenza nel sapore e nel gusto rispetto al taglio con le affettatrici elettriche.

- Affettatrici Verticali, le affettatrici verticali hanno una struttura in acciaio inossidabile e consentono la possibilità di regolare lo spessore di taglio tra 0 e 16 millimetri permettendo di ottenere un taglio perfetto in piena sicurezza.

Nonostante ormai risultano sempre più pratiche le vaschette di salumi già affettati, i veri appassionati amano affettarli al momento. Tagliare i salumi alla perfezione consente di esaltarne i sapori e le consistenze.

Ricordarsi però di pulire l’affettatrice dopo ogni uso, in tutte le sue parti. Si può cominciare pulendo la lama con della carta da cucina per rimuovere i residui di carne, aiutandovi con un pennello per raggiungere le zone meno accessibili. Dedicatevi poi alla pulizia delle parti esterne dell’affettatrice, lavandole con una spugna imbevuta di acqua e sapone.