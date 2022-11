Altare: il 13 novembre la fiera di San Martino, una tradizione pluricentenaria

L'istituzione della fiera di San Martino ad Altare ha tradizione pluricentenaria, infatti essendo Altare un borgo di origine medioevale, da sempre famoso per la lavorazione del vetro sia artigianale che industriale è sempre stato crocevia di commerci e scambi.

La fiera si tiene la domenica successiva all’11 novembre di ogni anno, Prevede circa 60 bancarelle di tutte le specializzazioni merceologiche, localizzate in via Restagno e via Paleologo, in pieno centro storico, dove ogni anno si riversano i visitatori da tutto il territorio circostante.

Annualmente vengono, inoltre, previste le "caldarroste" (cotte utilizzando le padelle bucherellata sulla brace) sulla piazza della chiesa, ma anche dolci e focacce, primi e secondi piatti cucinati a cura della pro loco e delle associazioni altaresi.

In programma il mercatino con bancarelle, hobbisti, stand gastronomici e uno spettacolo itinerante per il paese. Il Museo del Vetro sarà aperto dalle 15,30.