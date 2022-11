L’avventura di essere genitori oggi con lo sguardo verso il domani: ad Alassio un incontro tra istruzione e famiglie

Si terrà domani sera, venerdì 11 novembre, alle ore 20,45 presso l'Auditorium Baldassarre, della Biblioteca Civica "Deaglio" di Alassio l'incontro sul tema "L’avventura di essere genitori oggi con lo sguardo verso il domani" nell'ambito del Progetto Scuola Genitori di Alassio, patrocinato dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e promosso dal Piccolo Principe, Nido d'Infanzia comunale insieme al Consorzio Sociale Savonese.

"Le sfide educative per i genitori sono all'ordine del giorno - spiega Franca Giannotta, assessore alle Politiche Sociali del Comune - Essere genitori ben organizzati, con un progetto educativo condiviso, vivere la dimensione relazionale affettiva, essere autorevoli e non autoritari, saper stare nei conflitti senza colpevolizzare e riuscendo a dare regole sostenibili, è una competenza da costruire giorno per giorno. La Scuola Genitori è un aiuto in questo senso, per quei genitori che vogliono recuperare il significato e la responsabilità del ruolo formativo e individuare strategie valide per aiutare bambini e ragazzi a diventare grandi".

Durante l'incontro la pedagogista Emanuela Cusimano presenterà le strategie per affrontare al meglio l'importante compito educativo dei genitori. L'ingresso è libero e gratuito.

La serata verrà realizzata presso Biblioteca Civica Renzo Deaglio Piazza Airaldi e Durante 7, ad Alassio.