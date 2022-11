Loano, a Palazzo Doria un incontro su "Come evitare truffe online e non"

“Come evitare truffe online e non” è il titolo dell'incontro in programma sabato 12 novembre alle 15.30 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano. L'appuntamento è stato organizzato da Unitre Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.

Interverranno come relatori appartenenti all'Arma dei carabinieri, che esporranno ai partecipanti le cautele da mettere in atto per evitare di finire nel mirino di truffatori informatici e non solo. L'ingresso è libero.