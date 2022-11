Savona, ultimi giorni per la mostra "Sfere" nel Chiostro Francescano della Sistina

Con vivace affluenza nel Chiostro Francescano prosegue la mostra "Sfere" di alcuni ceramisti attivi sul territorio. Dall'inizio di ottobre sono in esposizione nove opere degli artisti Bertorelli, Bluer, Cominare, Crescini, La Spesa Massa, Plaka, Sciutto e Traverso. L'esposizione è visitabile ad ingresso libero venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18 e si concluderà il 15 novembre. Sono gli ultimi giorni anche per ammirare in Cappella Sistina le sculture lignee "Driade", "Amadriade" e "Zen" di Roberto Scarpone, a sottolineatura "Rovere" della famosa Cappella.

Inoltre, sono variati alcuni orari di apertura del Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina: il sabato e la domenica alla mattina dalle 10 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. Il Museo del Tesoro è aperto solo il sabato oppure su prenotazione di gruppi con 3 giorni di anticipo. La Cattedrale Nostra Signora Assunta è aperta con orario continuato anche in presenza delle navi da crociera nel porto. Sono necessarie prenotazioni con 3 giorni di anticipo per visite da lunedì a venerdì, così come per le visite guidate scolastiche.

Infine, sono in corso le visite scolastiche guidate su prenotazione per ogni ordine e grado. A gennaio riprenderanno le proposte di attività museali di laboratori didattici. Per informazioni è possibile scrivere un'e-mail a visitasistina@diocesisavona.it, telefonare al numero 3270281083, visitare il sito web cattedralesavona.it oppure seguire la pagina Facebook del complesso museale.