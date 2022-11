Irpef, Toti: "La Liguria applica l'aliquota più bassa al primo scaglione di reddito, tutelando le fasce più svantaggiate

Analizzando i sistemi di tassazione relativi all’Addizionale Regionale all’IRPEF delle regioni a statuto ordinario che hanno adottato la struttura degli scaglioni di reddito, emerge che la Liguria non è la regione che applica le aliquote maggiori né con riferimento alla aliquota minima né all’aliquota massima. In particolare, emerge che Regione Liguria si colloca tra quelle che applicano al primo scaglione di reddito (< 15.000,00 euro) l’aliquota base più bassa, pari al 1,23%, come stabilito dalla legge statale, a differenza di altre regioni, tra le quali Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Molise, Puglia e Lazio, che invece applicano alla fascia di cittadini con i redditi più svantaggiati aliquote più elevate.