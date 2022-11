Savona, via al posizionamento di un cordolo per sostituire il guardrail di Zinola (FOTO)

Un cordolo in calcestruzzo armato per sostituire l'attuale guardrail posizionato a protezione del marciapiede lato monte nel quartiere di Zinola a Savona.

Il comune con una delibera di giunta aveva dato il via agli interventi di fronte alle scuole elementari per la realizzazione di un muretto ma durante l'esecuzione dei lavori erano state effettuate una serie di indagini conoscitive sul manto stradale con lo scopo di verificare la presenza o meno di sottoservizi in corrispondenza delle future fondazioni del muretto stesso.

Dalle verifiche effettuate era stata riscontrata la presenza a varie profondità e a varie distanze del ciglio stradale di diverse canalizzazioni di linee elettriche, a suo tempo non segnalate dall'ente erogatore che, di fatto, hanno impedito la realizzazione delle fondazioni del muro previsto a progetto.

Da lì la decisione di puntare sul cordolo posizionato a filo del marciapiede su cui verranno posizionati degli interdittori verticali cilindrici in acciaio inox e dotati di catarifrangente.

"Così come accertato dal Direttore Lavori, in merito alla soluzione prospettata non sussistono particolari normative del Codice della Strada che impongono protezioni resistenti agli urti da parte di mezzi in quanto l'intervento ricade in ambito urbano ed in una strada ove la velocità prevista a progetto sarà inferiore a 50 Km/ora e verosimilmente di 30 Km/ora data la presenza del restringimento della sezione stradale e la presenza della nuova rotonda di Zinola, protezioni previste invece in caso di velocità uguali o superiori a 70 Km/ora" viene spiegato nella delibera di giunta.

Intanto non si placano le polemiche in merito al posizionamento della rotatoria provvisoria sull'Aurelia nel quartiere savonese di fronte alla chiesa. I commercianti (che hanno già esternato la loro preoccupazione la settimana scorsa in un incontro con gli assessori Ilaria Becco e Lionello Parodi e il consigliere del Pd Aureliano Pastorelli) e i cittadini lamentano infatti il fatto che i mezzi pesanti non ci passano e rimangono incastrati.