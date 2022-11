Toirano, assegnata la borsa di studio annuale in memoria dell'insegnante Adele Polla

È stata assegnata nel pomeriggio di giovedì 10 novembre, nel cortile dell’Istituto Secondario di Primo Grado “Eugenio Montale” di Toirano, alla presenza dell’Amministrazione comunale e delle rappresentanze del corpo docente e degli studenti della scuola, la borsa di studio in memoria della storica insegnante Adele Polla, annualmente destinata all’alunno o alunna più meritevole tra quelli che hanno da poco terminato con profitto il ciclo di istruzione delle medie.

I complimenti di tutti i presenti per l’impegno profuso nella formazione e gli auguri di una buona prosecuzione degli studi sono andati quest’anno all’ex allieva Beatrice Cucco, attualmente iscritta al liceo scientifico.

Istituito nel 2018, in collaborazione con il Comune di Toirano, per volontà della signora Carla Polla Bassani, pronipote di Adele e autrice di un fortunato libro sulla storia personale e familiare della prozia (“Le stagioni di Adele”, Cuneo, Araba Fenice, 2016), il fondo destinato alle borse di studio consente da allora al vincitore o alla vincitrice di ricevere in omaggio un buono libri che potrà aiutarlo/a ad affrontare al meglio, sulla base di autonome letture di approfondimento, la prima superiore.

Si rinnova dunque anche quest’anno la soddisfazione della signora Carla, dell’Amministrazione comunale, degli insegnanti e degli alunni della scuola per un appuntamento ormai tradizionale che – spiegano il vicesindaco Deni Luigina Aicardi e il consigliere Nicola Panizza – «non vuole essere solo un momento di riconoscimento e premiazione del merito scolastico, ma anche e soprattutto un’occasione di riflessione generale sull’importanza dello studio quotidiano, della lettura attiva, dello sviluppo del senso critico, del tempo e della fatica spesi, consapevolmente e responsabilmente, nella costruzione del proprio futuro da parte dei nostri ragazzi».