ABB Marine & Ports - Genova: formazione costante sulla sicurezza, un imperativo per chi opera a bordo delle navi (Video)

Il tema della sicurezza in ambito marittimo è sempre più attuale. Se ne è discusso recentemente nell'ambito di un focus organizzato da Cna. Per approfondire la questione ne abbiamo parlato con i rappresentanti di ABB Marine & Ports, una multinazionale che, come spiega Alessandro De Santis , Local Division Manager ABB Marine & Ports - Genova - " occupa circa centomila persone nel mondo ed è suddivisa in cento paesi. In Italia abbiamo parecchie divisioni, noi siamo la divisione 'Marine & Ports' e siamo di base a Genova nei nuovi uffici di via Albareto a Sestri Ponente. La nostra divisione si occupa di produrre e proporre soluzioni integrate, dalla propulsione fino alla plancia per le navi tipicamente da crociera, è il nostro segmento di mercato principale che seguiamo da Genova. Ci occupiamo di tutto quello che è il life cycle management di una nave , quindi la nave quando viene consegnata viene presa in carico dagli armatori e noi come service ci occupiamo di mantenerla attiva per la durata della vita. Ultimamente abbiamo sviluppato parecchi sistemi e impianti che vanno nella direzione più moderna che è quella della sostenibilità . Abbiamo retrofittato alcuni impianti, portando vecchie navi a essere complaint con le nuove regolamentazioni verdi, abbiamo inserito batterie, abbiamo delle propulsioni ibride e ci pregiamo di essere i primi ad aver fatto questo tipo di attività sul naviglio italiano ”.

“Per ABB la sicurezza è il pilastro primario su cui si fonda l'attività di business. - ha spiegato Paolo Alberto Malara, ABB Marine & Imports-Genova - Per noi sicurezza vuol dire non solo rispettare le leggi italiane, quindi il decreto 81/2008 e s.m.i. fra le altre, ma anche quelle che sono le norme, gli aspetti, i punti che ci vengono forniti da ABB come input in termini di regole da rispettare per far sì che a bordo nave le nostre persone siano sempre operative in piena sicurezza. Da questo punto di vista sicuramente una grossa mano ci viene data dalla divisione nella quale operiamo che con i manager globali è sempre presente per farci capire le linee guida da seguire e che possono essere in continuo aggiornamento. A livello locale, quindi sul territorio di Genova, per stare dentro i canoni della legge italiana ci affidiamo ad alcune società di consulenza come Prima Training & Consulting, che ci supportano per far sì che tutte le nostre persone, non solo quelle operative a bordo, ma anche chi svolge attività di tipo amministrativo siano sempre formate e aggiornate su tutti i temi che riguardano la sicurezza”.