Business a Dubai, tutto quello che c'è da sapere sulle tasse

Gli Emirati Arabi Uniti, e più in particolare Dubai, sono considerati da diversi anni un paradiso fiscale per aziende ed investitori. Questa reputazione è ben meritata poiché non ci sono tasse sul reddito, sul capitale o sui profitti delle società locali e straniere. Scopri in questo articolo tutto quello che c'è da sapere sulle normative fiscali di Dubai.

Nell'emirato di Dubai nessuna tassa sul reddito o sugli utili d'impresa

Il sistema fiscale di Dubai è molto vantaggioso poiché nessuna tassa viene riscossa sul reddito dei dipendenti o sugli utili delle società. Tutti i lavoratori mantengono la loro piena paga. Ricevono, inoltre, vantaggi aggiuntivi dal datore di lavoro, ossia dei benefit, senza alcun corrispettivo. Ciò può includere un'auto aziendale, il pagamento delle tasse scolastiche per i bambini o l'alloggio per il lavoratore.

Conosciamo la tassazione a Dubai

La tassazione a Dubai è particolarmente interessante per chi desidera trasferirsi nell'emirato. Non è un caso che sentiamo regolarmente parlare di influencer e atleti di spicco che si trasferiscono a Dubai. Anche se la qualità della vita a Dubai è ottima, è molto probabile che il sistema fiscale di Dubai sia un fattore determinante in questo cambio di Paese di residenza.



Quali sono le tasse a carico degli stranieri a Dubai?

Le autorità fiscali non fanno alcuna distinzione tra cittadini di Dubai e stranieri in termini di tassazione sul reddito o sul capitale. Non esiste, infatti, un regime fiscale specifico per i lavoratori espatriati a Dubai. In altre parole, gli stranieri non pagano alcuna imposta sul reddito. I dividendi e gli interessi ottenuti, anche da fonti estere, sono tassati secondo il sistema fiscale di Dubai.

Imposta sulle società a Dubai: il fisco pianifica una modifica della normativa per il 2023

L'imposta sulle società è attualmente inesistente a Dubai, con due eccezioni: le banche estere e le compagnie petrolifere. Tuttavia, le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente annunciato il loro desiderio di introdurre un'imposta sulle società a partire da giugno 2023. Questa imposizione assumerà la forma di un'imposta minima del 9% sui profitti realizzati da società straniere e di Dubai site nel Mainland (le società site nelle FreeZone sono e resteranno sempre esentasse!) che fatturino oltre 375.000 Dirham annui.



Le aziende situate in una Free zone non saranno interessate

Nonostante tutto, Dubai rimarrà una destinazione privilegiata per la creazione di imprese.

Sostanziali agevolazioni fiscali sono previste per le società con sede legale in una delle 25 Zone Franche degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, come appena anticipato, queste società non saranno soggette alla nuova imposta sulle società. La regola generale stabilisce che tutte le società in Free zone sono esenti da qualsiasi tipologia di imposta.



Sciogli ogni dubbio con Falcon Advice

Se hai intenzione di aprire una società in una Free zone di Dubai, ti consigliamo vivamente di contattare Falcon Advice. La disciplina fiscale, infatti, è complessa e varia a seconda del settore di attività dell'impresa. Falcon Advice, rappresenta un punto di riferimento per gli imprenditori e gli investitori italiani a Dubai. La società opera direttamente dagli UAE e si occupa di tutte le formalità legali e amministrative, essendo in grado di offrire un'adeguata consulenza durante tutte le fasi di trasferimento e della costituzione societaria. Il professionista di riferimento in questo ambito di interesse è Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice. Pescara opera negli UAE direttamente dal suo ufficio allocato a Dubai ed è in grado di offrirti in modo veloce e sicuro tutti i ragguagli concernenti la fiscalità nell'emirato e come costituire una società.

Se però desideri ottenere maggiori informazioni senza doverti recare personalmente a Dubai, potrai avvalerti del supporto del suo team direttamente presso il suo ufficio di rappresentanza sito a Padova.

Prenota la tua consulenza.