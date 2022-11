L'oroscopo di Corinne dall'11 al 18 novembre

ARIETE: una velata tendenza all’impulsività indurrà taluni nativi ad infuriarsi sia per faccende serie che per malintesi o stupidaggini. Una persona avrà altresì’ il potere di mandarvi fuori dei gangheri o fare esattamente l’opposto di ciò che vorreste così come non sono da escludere dei corrucci per figlioli, congiunti od anzianotti. Una spesa invece inciderà sul budget, costringendovi a risparmiare. A tutti si consiglia prudenza in macchina e a piedi… Propensione ai raffreddori.

TORO: ci sarà chi si permetterà di criticarvi mentre vi state facendo in quattro per soddisfare le esigenze di chi poco da e tanto pretende… Ma non angustiatevi e tirate dritti per la vostra viuzza: vedrete che presto, Saturno sverso permettendo, otterrete ciò che volete o vi ricatterete alla grande! Fattibili delle incomprensioni con chi vi vive accanto, dei guizzi di stanchezza, un acciacco stagionale ed un incontro assai casuale. Incavolatura domenicale e testone da ammansire.

GEMELLI: se il buongiorno si vede dal mattino meglio girarvi alla larga perché saranno in tanti a farvi girar le trottole oppure sarete voi ad ingigantire taluni risolvibili ostacoli. La settimana comunque vi vedrà super impegnati e un pochettino stressati al punto di sbottare come ciminiere. Nel contempo rivedrete delle persone care o riceverete dei soldini utilissimi per sopperire a talune spese! Innamoramenti per single, divorziati o adolescenti o new da proseliti o parenti.

CANCRO: le cose più buffe sembrano accadere a voi forti e fragili granchietti alle prese con eventi talmente paradossali da non saper se imbestialirvi e farvi due risate! Si prospettano altresì una velata fatica nell’applicazione intellettiva o manuale, dei contrattempi giornalieri, dei battibecchi con gestori di un ente, un acciacchino da curare, un figliolo da spronare, un’amica da omaggiare. Verso il week end un paio di accadimenti vi faranno riflettere e pensare. Venerdì convulso.

LEONE: dopo varie incongruenze un inedito ciclo esistenziale sta per iniziare e dar sfoggio all’inventiva non guasta… La tensione porterà i mal accoppiati a battibeccare per sciocchezzuole mentre in ambito operativo ci saranno parecchie cosette da sistemare. Riguardo la salute basterà effettuare controlli di routine, girare alla larga da chi è influenzato e non somatizzare… Contatti con un’amica speciale, ritrovi ruspanti o evento da festeggiare.

VERGINE: non potete concedervi il lusso di sbagliare in un periodo talmente delicato dal mettere a prova le vostre effettive capacità di tirare avanti nella direzione presa… Non da escludere degli oneri finanziari alternati ad introiti, delle tematiche da approfondire, dei bisticci in ambito confidenziale, un guizzo di malinconia subito sostituito da una grande soddisfazione mentre un’improvvista, una bella mangiata, una serata in compagnia garantirà vitalità ed ilarità.

BILANCIA: comunicazioni, conoscenze, intuizioni, gratificazioni, esperienze, contrassegneranno una fase evolutiva da sfruttare al massimo dando fondo ad ogni risorsa e a ciò che di meglio riuscite a dare di voi stessi… In ambito privato il focherello della passione o del romanticismo si accenderà all’improvviso facendo saggiare emozioni che non credevate più di provare mentre una scoperta o una novella vi lascerà di baccalà. Pancino disturbato e week end infocato.

SCORPIONE: “imprevedibilità” sembra essere la parola chiave di un periodo strano, rigurgitante di sbigottimenti, novità, missive, patimenti e delizie… Penetrare negli anfratti della mente umana è impresa ostica ma finalmente capirete le effettive intenzioni di tipi camaleontici e quindi starà a voi agire di conseguenza rompendo i ponti con chi fa dell’opportunismo un baluardo. Decisioni da prendere riguardo l’amore o l’attività. Ritrovo carino, compleanno singolare e doni in vista.

SAGITTARIO: poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate un’incavolatura, una seccatura, una visita stranita, dei corrucci per un anzianotto e qualche doloretto sparso. Tante cosine stanno per variare e sicuramente in meglio soprattutto se i precedenti mesi son stati incandescenti… Ripresa di un qualcosa che si era interrotto.

CAPRICORNO: uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire rapidamente pur dovendo stare sul chi va là riguardo un contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la prudenza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore… Tutelate le valute, la salute, non stancatevi troppo ed attenetevi ad una dieta equilibrata avendo l’accortezza di mangiare e masticare piano. Un’altrui stranezza vi irriterà e un familiare impensierirà.

ACQUARIO: affiancati da Saturno non brillerete certo come stelle anche perché una questione angustia, il contegno altrui disgusta, i qui pro quo spadroneggiano e un’incognita sconquassa un piano. Però, grazie al supporto del primo quarto di Luna nella vostra costellazione, riuscirete in un intento e a ritagliare degli spazi per voi, per chi amate e per ciò che alletta. Fattibile pure un week end rilassante o festaiolo. Occhio però a non esagerare nel mangiare!

PESCI: se ipotizzate di non riuscire a concretizzare un sogno ricredetevi: stelline clementi brilleranno sulla vostra strada cospargendola di risoluzioni, sollievi e tenere emozioni. Non pensate con ciò di risolvere tutto ciò che affligge ma dei miglioramenti li denoterete. Una nota dolente potrà provenire dal lato materiale oppure da una minuta delusione mentre una notiziola rinfrancherà e una serata speciale rallegrerà. Schiena dolente o naso colante.