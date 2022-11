Villanova d'Albenga ricorda i caduti di Nassiriya (FOTO)

Un momento di preghiera per ricordare i caduti di Nassiriya. La cerimonia si è tenuta nella Stazione dei carabinieri di Villanova d'Albenga, intitolata nel 2009 al maresciallo Daniele Ghione, vittima dell'attentato in Iraq nel novembre 2003, “croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero”.