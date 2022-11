Finale, sorpresa dall'improvviso stop del marito in bici, lo tampona e cade procurandosi un trauma alla cranico facciale

Brutta disavventura per una coppia di turisti originari del novarese in vacanza a Finale quest'oggi, nel tardo pomeriggio, sulla via Aurelia nei pressi del ponte che precede l'ex stabilimento Piaggio.

Secondo quanto riportato, una donna di circa cinquant'anni che stava percorrendo la strada in bicicletta insieme al marito, anch'egli a bordo di una due ruote, non si sarebbe resa conto di una brusca frenata di quest'ultimo andandolo a tamponare e cadendo rovinosamente a terra, procurandosi un trauma cranico facciale importante.

Soccorsa immediatamente da un'ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure e con l'intervento del personale medico infermieristico dell'automedica Sierra 4.

Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.