Domani a Pieve di Teco torna 'Arti e Sapori', Alessandri: "Evento da non perdere per immergersi nelle nostre tradizioni locali"

Grande appuntamento domani a Pieve di Teco con il mercatino Arti e Sapori. Nel cuore del borgo medioevale, lungo i meravigliosi porti del 1400, numerosi espositori saranno pronti ad accogliere turisti e cittadini.

Passeggiando tra le bancarelle sarà possibile acquistare direttamente dai produttori ortaggi, miele, formaggi e molte altre specialità tipiche. Saranno inoltre, presenti, come da tradizione, espositori di antiquariato, collezionismo, hobbistica, artigianato e varia creatività provenienti anche dalle province vicine.

L’appuntamento di domani, però racchiude un’importante novità. In occasione della festa di San Martino si potrà degustare come da tradizione l’Ormeasco superiore, vino d’eccellenza che viene prodotto in valle Arroscia. Sempre domani poi, lungo i portici si potrà prendere parte alla castagnata con gli amici della pro loco di Chiusa di Pesio. Arti e Sapori è un evento adatto a tutti, comprese le famiglie in quanto saranno presenti giochi per i più piccoli. Infine, vi è la possibilità di visitare la mostra ‘Onde Barocche’, l'oratorio di S.Giovanni e tutte le attività commerciali, lungo i portici, saranno aperte per accogliere al meglio i visitatori.

“Manifestazione da non perdere, dichiara il sindaco Alessandro Alessandri, che mette in luce l’importanza delle nostre tradizioni. Si potrà quindi trascorrere una domenica nel nostro bellissimo borgo medievale e si potranno degustare prodotti genuini e tipici che mettono in risalto le peculiarità dell’entroterra. Infine, grazie alla sinergia con la comunità di Chiusa di Pesio, a cui siamo molto legati per storia e vicinanza, al pubblico si offrirà la possibilità di assaporare le castagne e questa è una new entry dell’edizione di Arti e Sapori che in occasione della festa di San Martino valorizza al meglio la produzione locale”.

L’amministrazione comunale di Pieve di Teco è già al lavoro per proseguire la sinergia con la pro loco di Chiusa di Pesio e mettere in campo altre collaborazioni con enti e associazioni locali per organizzare altri eventi durante il mese di dicembre e per tutto il periodo delle festività natalizie.