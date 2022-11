Altare, ex Savam pericolante: la minoranza chiede al sindaco un incontro pubblico

Il gruppo di minoranza "Altare con Noi-Insieme" chiede un incontro pubblico al sindaco e a tutta l'amministrazione per avere aggiornamenti sulle problematiche delle aree ex Savam.

"Durante la riunione del 28 ottobre alla presenza del Viceprefetto, nonché di Sovrintendenza, Regione, Provincia, vigili del fuoco, Città del Vetro e comune si è discusso sulle possibili soluzioni al problema" spiega il capogruppo Giuseppe Grisolia.

"La Sovrintendenza ha dichiarato di non aver mai ricevuto la perizia prodotta (secondo l'ordinanza sindacale numero 6 dalla proprietà) consegnata tramite PEC il 12 ottobre causa errato indirizzo di posta elettronica".

"Dal giorno della riunione non abbiamo più avuto nessun aggiornamento, se non tramite i mezzi di stampa", attacca Grisolia.

Come noto, la viabilità pedonale e veicolare di via XXV Aprile e via Cesio è interdetta da ordinanza sindacale dal 30 settembre scorso.