Sampdoria, è una crisi senza fine: il Lecce passa 2-0 a "Marassi" e i tifosi voltano le spalle alla squadra

Un'emorragia che non tende ad arrestarsi, una crisi senza fine. La notte è sempre più buia sopra la Genova blucerchiata, con il Lecce che passa 2-0 al "Ferraris" nel terzo anticipo della 15^ giornata di Serie A.

Stankovic lascia fuori Caputo affidandosi ancora alla difesa a tre con il tandem offensivo Gabbiadini-Montevago supportato da Djuricic. Il Lecce non snatura il suo 4-3-3, ma l'atteggiamento dei giallorossi è tutt'altro che arrembante: chi deve vincere è la Samp, che cerca fin dall'inizio a metterla sul piano della fisicità, senza però trovare qualità nelle giocate dalla trequarti in su.

Troppo poco un diagonale velenoso di Gabbiadini che esalta il grande ex di turno Falcone. La formazione di Stankovic - appollaiato sopra la tribuna stampa con il vice Sakic a guidare la squadra dalla panchina - non riesce a rendersi pericolosa e prima dell'intervallo riesce pure a servire su un piatto d'argento il gol del vantaggio al Lecce: Villar svirgola il pallone all'altezza della propria trequarti lanciando Colombo a tu per tu con Audero, diagonale secco sotto la Sud che copre di fischi la squadra al rientro negli spogliatoi.

Una mazzata totale, nel momento meno opportuno. Il tecnico serbo prova allora a mischiare subito le carte inserendo Augello, Verre e Caputo, ma dalle parti di Falcone ci si arriva solo con qualche cross sbilenco e un paio di lanci in profondità che fanno il solletico alla retroguardia del Lecce.

La goccia che fa traboccare il vaso arriva a cinque dal termine: Banda in contropiede trova il 2-0, la Sud volta le spalle al campo contestando a scena aperta: "Andate a lavorare". Il peggior epilogo di questa prima parte di stagione, dopo il Mondiale servirà ben altro per poter almeno sperare di restare in Serie A.