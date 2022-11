Cacciatore caricato da un cinghiale: soccorsi nei boschi di Orco Feglino, codice rosso al Santa Corona

Cacciatore caricato da un cinghiale. L'allarme è stato lanciato attorno all'ora di pranzo nei boschi di Orco Feglino.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Verde di Finalborgo, il personale dell'automedica e il Soccorso Alpino. A causa della zona particolarmente impervia è stato mobilitato anche l'elicottero Grifo.

Secondo quanto ferito il cacciatore sarebbe stato ferito ad una coscia, perdendo parecchio sangue. E' stato trasportato per via aerea in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.