Incendio camping ad Albenga, vigili del fuoco mobilitati, nessun ferito (FOTO)

Vigili del fuoco mobilitati nella notte ad Albenga per un incendio divampato all'interno di un camping davanti all'isola Gallinara, il Parco Vacanze Lungomare in via Don Giacomo Lasagna.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 4 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Le fiamme, secondo quanto riferito, hanno interessato alcune roulotte e qualche automobile. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari e le forze dell'ordine.

Le cause sono ancora in via di accertamento. Fortunatamente nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche.