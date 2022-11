Quando la "rumenta" diventa oggetto d'arte: inaugurata mostra nella galleria Artender di Alassio (FOTO)

Si può dire?: "Quando la rumenta diventa oggetto d'arte". Ed è andata proprio così.

Silvestro Catelli, detto Silver, direttore della Baseco, ditta di recupero e riciclaggio rifiuti di Villanova d'Albenga, appassionato d'arte, ha avuto l'idea di suggerire a due artisti conosciuti in campo internazionale, Giovanni Trimani e Mariangela Artese, di realizzare opere d'arte su materiale destinato alla discarica.

E i due artisti, inaugurando la mostra presso l'Artender di Alassio diretta da Alessandro Scarpati, non si sono tirati indietro e con entusiasmo, in diretta, davanti al pubblico intervenuto si sono messi a dipingere, su cartoni, bidoni e altro materiale da discarica. Performance quindi unica, dimostrativa, alla quale ha partecipato anche l'associazione culturale "Zero Volume".