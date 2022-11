Qui l’Italia e’ avanti! I migliori dentisti pediatrici in congresso a Roma

Cari Lettori, oggi vorrei darvi una buona notizia: siamo avvezzi ad una certa esterofilia e spesso sottovalutiamo i valori che possediamo in Italia, convinti che il livello “top” sia sempre appannaggio degli altri. Niente di più sbagliato, almeno per quanto concerne l’odontoiatria, dove sia per competenze tecnico-scientifiche che per gusto estetico possiamo vantare professionisti tra i più apprezzati al mondo.

Anche per quanto concerne l’odontoiatria pediatrica siamo molto ben considerati ed in continua evoluzione, tant’è vero che l’Italia è stata scelta per ospitare il congresso mondiale IAPD (International Association of Pediatric Dentistry) che si è svolto a Roma proprio in questi giorni; i maggiori esperti mondiali sono qui convenuti portando il frutto delle più recenti ricerche.

Anche il nostro gruppo de Il Dentista dei Bambini ha partecipato al congresso con contributi nella sessione poster scientifici ed è stato presente anche con uno stand per promuovere le attività dell’associazione. Ci piace pensare che, se la pedodonzia italiana è così apprezzata, oltre ai grandi clinici, ai centri di ricerca universitaria, ai presidi ospedalieri di eccellenza che riescono a gestire i casi più complessi ed i pazienti con necessità “speciali”, una piccola parte di merito sia anche del nostro gruppo. Il dentista dei bambini raggruppa, ad oggi, 95 centri sparsi su tutto il territorio nazionale e ne coordina l’aggiornamento continuo, gli strumenti tecnologici e informatici (come la Kids Dental App, che potete scaricare gratuitamente) le iniziative sociali (come la settimana della prevenzione dentale dei bambini che si svolgerà dal 28 novembre al 3 dicembre) e l’immagine comune.

Se andate sul sito www.ildentistadeibambini.it trovate moltissime informazioni utili, create appositamente per voi genitori, quali, ad esempio, “come preparare il bambino alla sua prima visita dal dentista affinché la viva senza inutili preoccupazioni o timori”.

Noi facciamo quindi la nostra parte, ora tocca a voi genitori aiutare i vostri bambini a rimanere sani e sorridenti grazie alla corretta prevenzione, da attuare insieme al vostro dentista pediatrico di fiducia…

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova