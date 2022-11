Punto Nascite ospedale San Paolo, Pasa (Cgil): "Ennesimo schiaffo al territorio, tutti i sindaci si mobilitino"

"AAA cercasi consiglieri regionali di maggioranza eletti in provincia di Savona".

Inizia con una stoccata lo sfogo del segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa commentando la bozza del piano sociosanitario ligure nel quale la Regione sta valutando se mantenere o meno il Punto Nascite dell'ospedale San Paolo di Savona.

Anche se oggi l'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha specificato che stanno studiando la strategia possibile per mantenere 3 punti nascita nel ponente ligure, due dei quali nel territorio della Asl2.

"Una scelta che se fosse stata già presa sarebbe avvenuta senza interloquire con i cittadini, con le comunità, con le organizzazioni sindacali, senza costruire e progettare una cosa così importante come la sanità e quindi la salute - prosegue Pasa - Ennesimo schiaffo al territorio, penso che sia arrivato il momento che tutti i sindaci, non solo quelli che ogni tanto sono interessati, si mobilitino per pretendere il giusto per il nostro terriotorio".

"Sono decisioni che cadono dall'alto senza coinvolgere il territorio, i lavoratori e i sindacali. Non abbiamo la bozza ma se fosse vero quello che è scritto si va avanti con questa politica divisiva - ha continuato Ennio Peluffo, segretario Fp Cgil - Ci sarebbero poi delle cose da gestire e se fosse vero ci sarebbe anche un trasferimento del personale. Comunque ancora una volta registriamo un indebolimento della sanità del nostro territorio. Se fosse tutto confermato reagiremo sicuramente a tutela dei servizi e delle lavoratrici e lavoratori, ci sarà una riunione a livello regionale per fare il punto. Si parla di salute, non si scherza".