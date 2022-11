Borghetto, olio in cambio della potatura: anche al cimitero delle Rive è tempo per la raccolta di olive

Olio in cambio della potatura delle piante. Dove? Nel cimitero delle Rive a Borghetto Santo Spirito.

E' questa l'iniziativa lanciata dalla Giunta Canepa che, con una delibera, ha voluto aprirsi a questa particolare iniziativa, concedendo per una durata di due anni (2022 e 2023), rinnovabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la libera e gratuita raccolta delle olive nel camposanto. In cambio nessun pagamento ma il compito di prendersi cura delle piante semplicemente potandole.

Da una parte quindi l'esigenza di tenere in ordine un'area al rispetto dei nostri defunti, dall'altra l'intenzione di non lasciar andare perduto nemmeno un grammo dell'oro liquido della nostra centenaria tradizione agricola e culinaria.

Gli interessati avranno tempo fino al prossimo giovedì 17 novembre per far pervenire le proprie proposte agli uffici comunali e, in caso di più offerte presentate, per assegnare il "bando" sarà tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.