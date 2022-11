Calcio: il club della Reggina finisce sotto indagine per un finto credito

La società della Reggina avrebbe ricevuto da una società, un pagamento per una sponsorizzazione con un credito fiscale della somma di 703 mila euro. Tale cifra, inoltre, sarebbe stata in seguito utilizzata per debiti tributari e previdenziali.

Perquisizioni

Essendo sotto inchiesta a Bari, gli inquirenti hanno anche avvisato la Figc, la Guardia di Finanza dunque ha perquisito le sedi della Reggina per le indagini. In teoria, tutto è partito da una segnalazione alla Covisoc della Figc, dunque la società della Reggina, adesso rischia a dir poco una penalizzazione. La perquisizione è avvenuta in una delle sedi sita in via delle Industrie a Reggio Calabria. Al momento nessun indagato, ma sono stati presi alcuni dati informativi telematici compresi i supporti di memoria dai pc e cellulari per estrarne i contenuti, inoltre, gli inquirenti, sono in cerca di altri documenti extracontabili che potrebbero condurre tuttavia alle attività illecite. Durante la perquisizione però, quello che interessa di più oltre alla documentazione appena citata, anche i contratti e le bozze dei contratti riguardo la sponsorizzazione, scritture private, agende, annotazioni, e tutto ciò che può interessare agli inquirenti per l'indagine. Inoltre la perquisizione è stata disposta con urgenza in modo da rendere facile il ritrovamento di tale documentazione ed evitarne la distruzione dove in seguito ha riportato anche che la Reggina ha pagato con denaro liquido la sua permanenza nel campionato di Serie B.

L'inchiesta di Bari

Se facciamo un passo indietro, intorno alla primavera scorsa, il presidente della Reggina, Luca Gallo, era stato arrestato per autoriciclaggio e per il versamento dell'Iva. Quindi il giudice, all'epoca, aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare per le indagini, ma in quel periodo, la società della Reggina effettivamente non ne era coinvolta. Invece, nell'indagine di questi giorni, c'è un'inchiesta da parte della procura di Bari nella quale si pensa che possano esserci oltre ai reati di riciclaggio, anche denaro e beni di provenienza illecita. Per questo gli inquirenti hanno effettuato la perquisizione nella sede e sequestrato tutte le disponibilità finanziarie di un'altra società che possiede dei prodotti elettromedicali nella città di Lecce compreso i beni che fanno parte del rappresentante legale.

Sotto sequestro

Inoltre, le indagini sono concentrate sui crediti d'imposta, dove il materiale posto sotto sequestro ha il valore di una cifra di 2,3 milioni circa. Tutto questo, più che altro, gira attorno ad un noto imprenditore pugliese del settore edile, il quale già ha avuto un sequestro di beni e crediti d'imposta per un valore di oltre 140 milioni di euro. Gli approfondimenti sulle indagini, investigative da parte degli inquirenti, sono risultati di seguire anche la pista di indagare anche la sua ex moglie dell’imprenditore, la quale donna ha ricevuto del denaro che proveniva dalla monetizzazione dei crediti inesistenti che a sua volta sono finiti nella sua stessa società che fabbrica questi articoli elettromedicali a Lecce per l'appunto. Tutto questo ha riscontrato che comunque parte di questi crediti fittizi sono finiti al club della Reggina.

Nessun coinvolto

La reazione da parte del club dunque si legge nella nota che "La Società calcistica della Reggina, non è coinvolta e non ha mai avuto rapporti con soggetti che si trovano sotto inchiesta da parte della Procura di Bari". Con questo comunicato, la società si difende dall'inchiesta dei magistrati per quanto riguarda le indagini fiscali, ma sempre nella nota, inoltre, la Reggina afferma che comunque gli inquirenti hanno acquisito dalla dei documenti relativi alle precedenti gestioni della squadra, ma la procura smentisce dichiarando che invece non è stato acquisito e né richiesto nessun documento sull'attuale gestione o proprietà del club. Ma nei prossimi giorni, sicuramente sapremo come è andata a finire questa storia sulle indagini del club di Pippo Inzaghi.