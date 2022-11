Scommesse ciclismo: niente Giro per gli appassionati nel savonese. Si spera nel 2024

Nonostante ci siano stati più di 30 sindaci disposti a concedere spazi e territori savonesi per il passaggio del Giro d’Italia 2023 nulla è servito e la corsa non passerà. Si spera accada nel 2024.

Niente arrivi né partenze nel savonese nel 2023. La grande kermesse ciclistica del Giro d’Italia, amata dai tantissimi appassionati, ha deciso di saltare l’intera Liguria in questa prossima edizione della corsa più attesa. Grande rammarico da parte dei più di trenta sindaci che avevano dato la loro disponibilità, nelle sedi competenti , per un passaggio nella provincia di Savona e dispiacere da parte di tutti gli amanti delle due ruote liguri che sperano in un cambio di rotta nel 2024.

Che cosa rappresenta il ciclismo per gli italiani?

Il ciclismo può essere considerato uno degli sport più amati dagli italiani che hanno sempre apprezzato le due ruote e i grandi campioni che tanto hanno dato a questa disciplina. Non possiamo non menzionare Bartali, Coppi, Merckx, Gimondi, Moser, Saronni, Indurain, Pantani. Proprio Marco, a cui è stata dedicata pochi giorni fa una pista ciclabile a Rimini , è, probabilmente, l’ultimo grande campione di questo sport con Vincenzo Nibali, detto l’eroe dei due mondi.

Gli appassionati amano puntando online scommettere su tappe e vincitori e, va detto, che le scommesse sul ciclismo sono tra le più conosciute tra gli altri sport, cioè quei mercati che, nelle piattaforme, non hanno nulla a che vedere con il calcio (che resta lo sport più amato). Il Giro, poi, con il Tour de France, è la corsa più famosa al mondo e, tra le gare a tappe, è la più storica e la più attesa. Certo, si può parlare anche de La Vuelta di Spagna come di una corsa conosciutissima ma pensiamo che il fascino del Giro, così come quello del Tour, siano altra pasta.

Il fascino della maglia rosa fa parte della storia d’Italia

Possiamo affermare che il fascino della maglia rosa sia parte della storia del nostro Paese e lo diciamo anche a coloro che non sono appassionati di ciclismo e che non hanno seguito il Giro negli anni. Lo diciamo consapevoli che certe immagini, come la foto storica della borraccia passata di mano tra Bartali e Coppi, rappresentino l’Italia e non solo il ciclismo in sé. I grandi campioni, quelli del passato, sono icone di un tempo che fu e, anche se negli ultimi anni forse non c’è quello stesso romanticismo di un tempo, il ciclismo resta sport di fatica e di dedizione, più di tanti altri.

Qualcuno storcerà il naso, qualcuno menzionerà gli scandali doping che hanno, di certo, fatto perdere un po’ di credibilità a un settore che, tra Novanta e Duemila, era ancora più forte di adesso. Ma, secondo noi, resta il fascino antico di uno sforzo ancora più primordiale, quello di uomini che, in sella a una bici, salgono su cime difficilissime con le proprie gambe. Questo resta, così come resta il rammarico del territorio savonese per il 2023 che comprendiamo perfettamente perché il ciclismo è passione e amore incondizionati, senza troppi pensieri altri, solo cuore.