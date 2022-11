Le squadre della Reggina, del Frosinone, Bari, della Ternana, e del Modena hanno ottenuto le loro vittorie. Dopo la sconfitta, la Reggina si riprende la rimonta e sale in classifica con ben 18 punti. Per avere aggiormaneti sulle competizioni sportive, visita il sito ufficiale 22bet, troverai tante offerte tra prem, bonus, vantaggi e promozioni in più tutte le offerte da parte dei bookmakers.

La partita Ternana-Palermo

La squadra Ternana inizia subito ad attaccare quella del Palermo con il calciatore Marco Capuano che con un colpo di testa, si avvicina al gol ma non riesce a concludere nulla. Qualche minuto più tardi ci prova anche Mamadou Coulibaly, che però non riesce a sfruttare l'occasione e manda la palla in alto. La Ternana comunque non molla e ci riprova ancora ma questa volta il giocatore Anthony Partipilo serve Antonio Palumbo che tenta un tiro mancino che finisce fuori, la squadra del Palermo cerca di reagire con Dario Saric ma Salvatore Elia perde il passaggio della palla. E' un primo tempo dove non manca ritmo nella partita, la Ternana domina in campo, ad un certo punto ci prova anche Alfredo Donnarumma che servito da Niccolò Corrado non conclude. Nel secondo tempo, passa qualche secondo di gioco, ed ecco che il calciatore Anthony Partipilo si rende piuttosto pericoloso sfiorando il gol. Per non bastare sempre lui Anthony Partipilo, qualche minuto dopo su un eccezionale cross di Antonio Palumbo mette il gol di rovesciata e porta la Ternana al vantaggio. Mentre passa il tempo, quasi alla fine, un altro gol ma questa volta di Antonio Palumbo che compie un bellissimo tiro dalla distanza. Il Palermo non riesce più a far nulla, e si beccano il tris con la rete di Raul Moro. La partita termina con 3-0 per la Ternana che ne esce vittoriosa, mentre il Palermo subisce la erza sconfitta consecutiva. Per rivedere tutti gol del calco della Serie D della partita Vado-Sestri Levante e sapere i risultati, si può cliccare qui.

La partita Reggina-Cosenza

La sfida tra la Reggina e i calabresi inizia con molto equilibrio, dove a rompere il ghiaccio è il giocatore Rigoberto Rivas e Federico Ricci che entra nell’area avversaria e con un fantastico calcio al pallone mette la sua rete e porta in vantaggio la Reggina . Nel giro di poco tempo, la squadra si rende combattiva con il raddoppio da mago di Jeremy Menez, che con un tiro mancino mette subito un altro gol. I calabresi reagiscono poco alla sfida, la partita viene dominata dai padroni di casa, che nel secondo tempo fanno il tris con il calciatore Niccolò Pierozzi con un grandissimo gol. Alla fine della partita, la squadra del Cosenza subisce anche l’espulsione di Pietro Martino. La partita dunque finisce con 3-0 per la Ternana.

La partita Frosinone-Spal

Una partita che parte con alti e bassi, dove comunque si gioca un primo tempo molto difficile, ma tutto accade dopo l'intervallo. Infatti il calciatore Giuseppe Caso, con un coast-to-coast rapidissimo lascia stupiti tutti, entra in area e colpisce con un tiro dal destro a giro portando in vantaggio la sua squadra del Frosinone. Qualche minuto di gioco ancora senza concludere nulla da entrambe le parti, ma ad un certo punto, la Spal, tenta di pareggiare con il giocatore Luca Valzania, nello stesso tempo però, il Frosinone tenta il raddoppio ma accade che Matteo Arena stende al limite dell'area Samuele Mulattieri e si becca un espulsione. In seguito ci prova anche Luca Mazzitelli che approfitta e mette la rete. A quel punto la sfida finisce con 2-0 e la vittoria del Frosinone che sale in classifica con 15 punti.

La partita Venezia-Bari

La partita si apre subito con l'attaccante del Venezia Ridgeciano Haps ma non riesce a trovare il momento giusto che può aiutarlo a prendere la palla per tentare il vantaggio. Anche Giacomo Ricci ci prova a calciare un tiro sinistro bellissimo, ma la palla finisce fuori, un primo tempo pieno di occasioni che potevano far comodo a entrambe le squadre ma che non si sono sfruttate. Tutto ha una svolta in campo, al secondo tempo, dove il calciatore del Bari, Nicola Bellomo parte con un contropiede servendo di scatto Walid Cheddira, che tocca per Mirco Antenucci e fa una bellissima rete. Il pareggio arriva con il calciatore Pietro Ceccaroni che sa prendere bene il colpo di testa su calcio d’angolo di Mikael Cuisance e mette la rete. In seguito dopo qualche minuto si vede Walid Cheddira correre velocemente verso l’area e fa finire per terra Jesse Jorenen , dunque arriva il rigore. Lo stesso attaccante dal dischetto mette il gol e la partita tra il Bari ed il Venezia finisce con la vittoria dei pugliesi con 2-0.

La partita Ascoli-Modena

Nel primo tempo, non accade nulla ma la partita ha un inizio molto pieno di ritmo, soprattutto da parte della squadra dell'Ascoli. Dopo circa una mezz'ora di gioco in campo, il giocatore Nicola Falasco, tenta il vantaggio con un calcio di punizione, dove serve Eric Botteghin per Federico Dionisi che conferma il gol. L’attaccante continua a giocare in campo rendendosi nello stesso tempo pericoloso, ma poi arriva Cedric Gondo che serve un cross nell’area, dove trova Federico Dionisi che di nuovo ci prova con un colpo di testa ma non conclude nulla. Anche Eric Botteghin ci riprova e tenta il raddoppio con un colpo di testa ma la palla finisce fuori. Il pareggio arriva nel secondo tempo con Diego Falcinelli che con una corsa lancia la palla a Fabio Gerli che con un bel tiro fatto di sinistro fa gol. Si è verso la fine, mancano pochi minuti e Giuseppe Bellusci si becca il secondo cartellino giallo, la partita si conclude con la vittoria del Modena con un risultato di 2-1.

La partita Pisa-Parma

Una sfida che inizia subito con la squadra del Parma con i calciatori Dennis Man e Roberto Inglese che colgono l'occasione già di andare in vantaggio ma che alla fine il portiere è bravo a parare. Ma le occasioni si ripetono di nuovo e la migliore chance se la gioca in campo il calciatore toscano Ettore Gliozzi che con un bellissimo colpo di testa sul cross di Giuseppe Sibilli però becca in pieno la traversa. Un primo tempo che viene consumato così, fin quando arriva Paolo Beruatto che ci prova prima palleggiando e poi crossa con un calcio alla palla che diventa un tiro che finisce sul palo. Anche il secondo tempo sembra essere presso a poco come il primo, Lautaro Rodrigo Valenti e Roberto Inglese provano a bloccare Nicolas, mentre Touré sfrutta l' occasione e supera il calciatore Leandro Chichizola ma Lautaro Rodrigo Valenti riesce a bloccarlo. Verso la fine della sfida ci prova anche Cristian Ansaldi ma la palla viene parata alla grande da Nicolas. La partita finisce con lo 0-0.

La partita Brescia-Cittadella

La sfida tra il Brescia e la Cittadella, inizia subito con passaggi di palla e una profonda lotta. La prima occasione è del Brescia dove il vantaggio viene portato da un gol di Florian Ayé che con un bel colpo di testa dopo una punizione del calciatore Nicolas Galazzi. Passa ancora qualche minuto in campo, fin quando la squadra della Cittadella tenta il pareggio con il giocatore Giuseppe Carriero, il quale non conclude nulla, poichè la palla viene parata. All'inizio del secondo tempo, sono minuti di gioco intensi, il Cittadella comunque cerca il pareggio con il giocatore Santiago Visentin che però calcia un tiro troppo in alto, ma poco dopo ci pensa Mirko Antonucci a fare rete. Intorno agli ultimi minuti rimasti alla fine della sfida, lo stesso attaccante, sulla respinta da Davide Adorni, riesce a far partire un sinistro piuttosto potente che però finisce sul portiere Luca Lezzerini. La partita tra il Brescia ed il Cittadella termina con il risultato di 1-1.