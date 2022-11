A Carcare arriva "SAL.GA.RI.": in esposizione le opere di Stefania Salvadori, Massimo Gariano e Barbara Ricchebuono

Appuntamento sabato 19 novembre a Carcare nelle sale mostra della "Biblioteca Civica Centro Studi A.G. Barrili" dove alle 17,30 si terrà l’inaugurazione della mostra "SAL.GA.RI.", acronimo nato dalle iniziali degli artisti Stefania Salvadori, Massimo Gariano e Barbara Ricchebuono.

"La motivazione di questa mostra è da ricercarsi nelle ragioni di sempre: siamo artisti, dipingiamo. Ma a voler dare uno sguardo da più vicino, le ragioni del dipingere sono le ragioni del viaggio - spiega Barbara Ricchebuono - Ognuno di noi tre nel mettere su supporto le proprie immaginazioni crea mondi personali, mondi prima di quel momento inesistenti ma decisi a prendere forma, e quindi a manifestarsi prendendo forma, colore, consistenza, fino a diventare reali. Almeno sulla carta. Non erano così anche i mondi narrati dal nostro acronimo Sal.ga.ri.? Non ebbe bisogno di vedere con gli occhi i suoi mondi raccontati, quindi ci calziamo il suo acronimo e viaggiamo nei nostri mondi immaginati e dipinti con la speranza che diventino un viaggio condiviso per quanti ci verranno a trovare, da sabato 19 novembre, giorno dell'inaugurazione, fino al 23 dicembre".

"Naturalmente la scelta delle personificazioni nell'acronimo non è stata casuale: la Perla di Labuan è impersonata dal Principe Gariano, unico del terzetto nelle cui vene scorre sangue blu. Sandokan è toccato a Ricchebuono in quanto compagno della mostra dello scorso anno (se una notte d'inverno due pittori, dove i nostri furono mirabili Don Chisciotte e Sancho Panza). Yanez/Salvadori si è unita alla compagnia per portare la scintilla creativa che ben si attaglia al suo personaggio, letterario e reale. Non ci resta che invitare l'umanità tutta a unirsi a questo viaggio: l'accoglienza è garantita tale e quale trovereste sull'isola di Mompracem" aggiunge Ricchebuono.

Afferma invece l’assessore alla Cultura del Comune di Carcare, Giorgia Ugdonne: "Siamo lieti di ospitare la collettiva di questa terna artistica. Il talento naturale della Salvadori, l’anticonformismo di Gariano e l’estro incontenibile della Ricchebuono sono una garanzia della buona riuscita della mostra. Stiamo lavorando con impegno alla programmazione degli eventi artistici del prossimo 2023, che prevedono già da ora tanti appuntamenti con artisti di pregio, sempre nell’ottica di un’offerta culturale per tutti, variegata e soprattutto costante nel tempo".

La mostra sarà visitabile fino al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00, il sabato e la domenica su appuntamento.

Per info contattare la biblioteca al numero 019-518729 oppure via mail all’indirizzo biblioteca@comune.carcare.sv.it