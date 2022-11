"Natale in Cattedrale": il presepe visto dagli studenti in una mostra

Nell’ambito delle iniziative natalizie 2022 promosse dal Gruppo di Lavoro attivo presso la Direzione del Complesso Museale della Cattedrale e dell'Ufficio Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli viene offerta agli istituti comprensivi e alle scuole paritarie l’opportunità di utilizzare le cappelle laterali del duomo (una per ogni istituto) per l’esposizione di propri elaborati sul tema del presepe.

Ciascuna scuola potrà gestire in totale autonomia la realizzazione di tali elaborati, non necessariamente vincolati alla riproposizione del presepe tradizionale e nel rispetto dei processi formativi di inclusione in atto all’interno degli istituti e delle classi. Gli allestimenti saranno effettuati dalle scuole stesse, con l’eventuale collaborazione di questi uffici, dal 12 al 16 dicembre, previo accordo per un sopralluogo.