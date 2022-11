Savona, oltre 30 partecipanti al primo torneo semilampo di scacchi della Società Generale di Villapiana

Sabato 12 nel pomeriggio si è svolto alla società Generale APS in Via San Lorenzo a Villapiana il primo torneo semilampo di scacchi organizzato dalla società in collaborazione con la Società Scacchistica Savonese.

"L'evento si è dimostrato un successo con più di 30 partecipanti. Questo esito proficuo ha permesso la formazione di un legame tra le due realta anche in ottica di future collaborazioni. Sono particolarmente felice della presenza di molti giovani che si stanno avvicinando, come e successo a me durante la pandemia a questo magnifico gioco" dichiara Leonardo Crifò.

"Ringrazio molto il presidente della società scacchistica Ivaldo per la sua collaborazione ed il materiale imprestato per l'evento, l'arbitro Biancotti, la Generale APS e i suoi volontari per la disponibilità ed il rinfresco che hanno fornito".

"Dopo questi anni di problematiche organizzative legate al covid si spera che questo evento, seppur nella sua semplicità, possa aprire una stagione di nuove attività ed eventi culturali a tutto tondo nell'associazionismo savonese".