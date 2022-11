Punto nascite al San Paolo, Orsi (Toti per Savona): "Ci batteremo coi numeri affinché il reparto non lasci la città"

"Se qualcuno pensa che la minoranza a Savona non si batterà per il Punto nascite si sbaglia. Personalmente penso che chi ci ha votato ci ha chiamato a difendere gli interessi della città e a migliorarla. Anche se non abbiamo purtroppo poteri di governo, il nostro compito non cambia. Questo significa fare spesso opposizione, con ottime ragioni, a chi prende (poco e male) le decisioni in città ma anche opporci a chi propone, anche da fuori città (per fortuna con l’auspicio di fare dietrofront) decisioni contrarie agli interessi della città e dei savonesi. Quindi dovremo essere bravi e uniti a condurre una battaglia non solo e non tanto campanilistica ma fondata su numeri e dati per dimostrare che il punto nascite, e con esso pediatria (già sotto il controllo del Gaslini) e il 118 pediatrico non lascino Savona per nessun motivo".

Lo afferma, in una nota, il consigliere di minoranza savonese Fabio Orsi (Lista Toti per Savona) commentando le recenti bozze di piano sociosanitario regionale che vorrebbero un solo Punto Nascite in provincia al Santa Corona di Pietra e non più al San Paolo di Savona, com'è ora.