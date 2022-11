Savona e il mondo del commercio in lutto per la scomparsa di Anna Maria Scaglione e Maria Luisa Sanvenero

Lutto nel mondo del commercio savonese per la scomparsa di Anna Maria Scaglione vedova Folco e Maria Luisa Sanvenero Colantuoni.

90 anni la prima, 95 la seconda, sono state figure di riferimento per il commercio della città di Savona.

La prima come gestore del bar Carletto di Piazza del Popolo insieme al marito Giovanni Folco e titolare della Boutique Manoel insieme alla figlia Carla, oltre ad essere stara una vera e propria bandiera della Cestistica savonese. Appassionata anche di tennis (aveva creato con la famiglia Venturino, la competizione amatoriale Baciccia's Cup che si era poi concentrata sul mondo delle bocce) oltre al basket.

La seconda invece è stata titolare per 50 anni del noto negozio di tessuti di Corso Italia, all'angolo con via Astengo. Una delle figlie aveva seguito la tradizione di famiglia aprendo un negozio in via Manzoni all'incrocio con via Paleocapa.

Il rosario in memoria di Anna Maria Scaglione si terrà oggi, martedì 15 novembre, alle 17.30 nell'abitazione di via Rella a Savona e il funerale sarà celebrato domani, 16 novembre alle 10.00 nella chiesa di San Domenico.

Il santo rosario di Maria Luisa Sanvenero Colantuoni verrà celebrato mercoledì 16 novembre alle ore 18.00 nella chiesa di San Giovanni Battista di via Mistrangelo a Savona e l'ultimo saluto giovedì 17 novembre alle 10.00 nella stessa chiesa.