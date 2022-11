+Cairo: "Nuovo Piano sociosanitario prevede la riduzione delle centrali operative del 118"

Il nuovo Piano sociosanitario al centro dell'interrogazione presentata dal gruppo di opposizione +Cairo: "La linea politica della Regione prevedrebbe la riduzione delle centrali operative del 118".

"In un momento così delicato per la sanità nazionale, in cui i piani di riordino delle reti ospedaliere hanno decretato la chiusura, l'accorpamento e la riconversione di numerosi ospedali, con rilevante contrazione del volume complessivo dei posti letto disponibili, tante volte razionando e non ottimizzando, a livello di alcuni territori regionali, le risorse disponibili in base agli effettivi fabbisogni, sul Sistema di Emergenza Territoriale 118 (SET 118), su cui, di stretta, naturale e ovvia conseguenza, si sono inevitabilmente e ulteriormente concentrate le richieste di soccorso da parte dell’utenza, avrebbe dovuto essere, contestualmente e concretamente, potenziato e non, al contrario, depotenziato, cosa che invece è avvenuta, in modo sistematico, da parte dei governi precedenti. potenziamento irrazionale del Sistema 118".

"I vettori del depotenziamento sono stati, essenzialmente, tre: la chiusura immotivata di numerosissime centrali operative 118 (CO118), l’affermazione irrazionale di modelli gestionali che hanno sostituito, con costi molto maggiori, il governo sanitario del Sistema con modalità di governo amministrativo dello stesso, l’assurda, progressiva desertificazione della presenza a bordo dei mezzi di soccorso del SET 118 di personale sanitario medico-infermieristico - spiegano dall'opposizione - Le centrali operative 118 da 103 sono diventate 71. Un taglio pesantissimo del 31% che è rimasto tecnicamente immotivato e che non ha prodotto il risparmio di un solo euro".

Nel documento il gruppo di opposizione chiede al sindaco Lambertini se intende: attivarsi affinché il Piano sociosanitario annunciato sui giornali possa essere visionato e modificato sinergicamente con tutto il territorio che ne risulta coinvolto; chiedere un incontro con il nuovo assessore Regionale alla Sanità ("Probabilmente non conscio di quanto il sistema delle emergenze non sia garantito in Val Bormida", aggiungono i consiglieri di +Cairo); invocare la convocazione di una Conferenza dei sindaci dell'Asl 2 con la partecipazione dell'assessore alla Sanità; convocare una Commissione Consiliare in cui la Regione spieghi il Piano; esporre quali azioni intende porre in essere per evitare l’effettiva riduzione.

